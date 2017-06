Mateu Alemany: "¿Fichajes? Las cosas están complicadas. Paciencia"

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, ha repasado la actualidad del conjunto de Mestalla tras la presentación de la campaña de abonos del club para la temporada 2017/18. Alemany ha hablado de la planificación deportiva y ha pedido paciencia a los aficionados, incluso ha añadido que la situación está complicada: "En general diría que vamos a vivir un verano en el que las cosas no van a ir rápido, las cosas están complicadas en cuanto a fichajes y entradas".

Esta es la rueda de prensa de Mateu Alemany:

¿Cómo se van a insertar en la grada los mayores de 30 en la grada de animación?

El conflicto con la Curva Nord tiene varias particularidades. La decisión del club es respetar a los mayores de 30, se les mantiene la posibilidad de seguir en esa localidad. No se van a hacer nuevos abonos a los mayores de 30 para fomentar la llegada de los Sub-23 en orden de proteger, promover y facilitar la llegada de jóvenes con precios especiales. Esta parte del problema queda solventada.

¿Supone por parte del club reconocer un error que se cometió en la campaña del año anterior?

No se trata de reconocer nada sino de incorporar elementos que consideramos razonables, el club puede ir variando sus posiciones respecto a los abonos y a las categorías. Cada año se hacen cosas diferentes. No lo veo así, veo que es una acción para evitar más conflictos sociales innecesarios y hemos visto como esa grada anima con el Mestalla.

¿Se contempla en la campaña que el Valencia Mestalla suba? ¿Dónde jugaría?

¿Dónde jugaría? Dudo de que se pueda jugar en Paterna pero es una cuestión de orden técnico, de seguridad y de capacidad. Vamos a ver si subimos o no. Luego veremos dónde jugaría el Valencia Mestalla.

El Valencia todavía no ha hecho oficial el fichaje de Maksimovic. ¿Por qué?

Se hará oficial cuando tenga que ser oficial. Esta temporada no ha acabado todavía. Cuando corresponda será oficial.

¿Hay novedades con la multa de la Unión Europea?

No hay novedades.

¿Le ha llamado Santi Mina para dar su versión?

El tema de Santi se ha hablado con los abogados y con el director deportivo. Es una cuestión privada y personal, no tiene nada que ver con el Valencia, hasta que el juez no se pronuncie el Valencia no lo hará, simplemente recordar que todos somos inocentes salvo que se demuestre lo contrario.

¿Va a haber un fichaje pronto?

Va a ser un verano largo, hasta el 31 de agosto. De temas particulares, salvo cosas hechas o que estén cerradas, no hablo porque entiendo que mi obligación es no perjudicar al club con comentarios sobre situaciones concretas. Puedo hablar en general. Y en general diría que vamos a vivir un verano en el que las cosas no van a ir rápido, las cosas están complicadas en cuanto a fichajes y entradas. Mi forma de trabajar es desde la calma y la frialdad. Nuestro entrenador es un hombre paciente y vamos a armarnos todos de paciencia. Voy a pedirle a la afición algo de paciencia, queremos incorporar jguadores de nivel alto y es difícil.

¿Habrá jugadores que no empiecen la pretemporada?

El Valencia tiene una plantilla importante, se ha hecho una gran inversión. El rendimiento no es el adecuado pero puede cambiar. En un proyecto de estabilidad esperamos otro rendimiento de la plantilla. El día que se inicien los entrenamientos el entrenador dispondrá de los jugadores que tienen contrato, comprobaremos situaciones de jugadores que han estado fuera de la plantilla este año cedidos y que no entren en nuestros planes.

¿Cómo está la renovación de Lato?

Está avanzada pero no está cerrada.

¿Va a ser un verano igual que el anterior porque no hay liquidez para fichar?

No soy adivino, no sé cuándo tendremos cerrada la plantilla. Lo que sí puedo decir es que nosotros tenemos muy claro lo que queremos, tenemos muy claros el perfil del futbolista que necesitamos. El que se pone nervioso pierde y el que se precipita también. El dinero es muy importante. Dinero y rendimiento van de la mano. No sabría decir qué día estará cerrada, nosotros trabajamos en una dirección muy clara para hilar muy fino y no equivocarnos. Este club no se puede permitir equivocaciones. Lo importante es conseguir nuestros objetivos. No son fáciles. Es un problema de mercado, a lo que tú puedes acceder en cada momento. Vamos a tratar de que entren los jugadores que están número uno en nuestra lista, no el número tres. Si tenemos que esperar, esperamos.

¿Por qué se ha vendido a Ryan?

Es una decisión estrictamente deportiva del club.