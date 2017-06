Alemany se pone firme con Parejo

"Tenemos muy claro lo que queremos y lo que no queremos, los jugadores que no queremos que salgan y los que deben salir. El mercado se está empezando a mover y en este negocio el que se precipita, pierde. No me gusta tomar decisiones por presión. Lo importante es tener un buen equipo, no tenerlo rápido. El concepto intransferible no lo entiendo bien desde que hay cláusulas de rescisión, estudiaremos cualquier oferta", ha explicado el director general del Valencia CF en una entrevista a Deportes Cope València.

Horas antes, tras la presentación de la campaña de abonos 17/18, Mateu pidió paciencia a los aficionados con el tema de los fichajes porque "las cosas están complicadas".

En la misma llega a decir que jugadores como "Alves, Enzo y Negredo no son un problema", a pesar de que están en la puerta de salida y que, según matiza a continuación, "si el equipo vuelve al trabajo y alguno de los que no deba estar no ha salido, habrá que buscar una solución".

"Los dos primeros son capitanes del club. No he hablado con Parejo, tiene contrato en vigor. No he hablado con él. Lo que sucedió con él el año pasado no va a volver a suceder", comenta.

Se refiere tambien al viaje de Marcelino para verse con Peter Lim: "Está en Singapur para explicar claramente lo que pretendemos y cómo conseguirlo".