Claudia Zornoza se despide del Valencia con una emotiva carta

Claudia Zornoza, centrocampista del Valencia Femenino, ha abandonado el club de Mestalla y su salida ya es oficial, así como la composición final de la plantilla. Por ello, la jugadora nacida en Madrid se ha despedido del club y de sus aficionados a través de las redes sociales con una emotiva carta que SUPER reproduce íntegramente:

"Llegó el momento de decir un hasta pronto Valencia CF. Llegué hace tres años a este club siendo una jugadora con muchos miedos y ganas de aprender, me devolvieron la ilusión por el fútbol. Gracias a todas las personas que han pasado por este club y me han aportado muchos valores, cuerpo técnico, fisios, médicos, directivos, jugadoras, afición. A todos ellos GRACIAS, pero sí quiero nombrar en especial a algunos que han marcado mi camino.

A ti, Cristian Toro, la primera persona que confió en mí para ser parte importante de este gran club, conseguiste que cada año me renovara como jugadora, me inculcaste todos tus valores. Gracias por no dejarme ni un momento bajar los brazos en cada entrenamiento en cada partido, gracias a eso puedo decir que cada año he crecido como jugadora y como persona. GRACIAS MÍSTER:

A ti, Gonzalo Bau, he sido la persona más privilegiada por haberte tenido en el peor momento de una jugadora. Ocho meses de duro trabajo tano mental como físico que ha continuado hasta hoy. Has conseguido que una lesión tan amarga haya sido el aprendizaje más importante de mi vida. Hoy día no soy aquella jugadora en parte, gracias a ti, miedos trabajados, mentalidad fuerte, saber disfrutar de lo bueno y de lo malo, seguir sacrificando y trabajando duro cada día.

Gracias Gonzalo por haber caminado conmigo codo con codo estos tres años.

Como no, dar también las gracias a esas personitas que te alegran los días, excompañeras, amigas y jugadoras que han estado estos tres años a mi lado y que van a seguir estando.

A mi familia que son lo más importante y cuyo apoyo siempre he tenido. GRACIAS.

Y por último a todos los aficionados y en especial a la Recta de Paterna porque han sido nuestro jugador número 12 todos los partidos, gracias por todo el cariño recibido y las palabras de apoyo.

He tomado una de las decisiones más duras de mi carrera deportiva, siento que terminó mi ciclo y dejo la que será mi casa siempre, os llevaré siempre en mi corazón. AMUNT VALENCIA.