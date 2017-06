Zaza y Gayà también están en el mercado

"El concepto intransferible no lo entiendo bien desde que hay cláusulas de rescisión, estudiaremos cualquier oferta", decía Mateu Alemany recientemente en una entrevista concedida a la Cadena Cope en València. Una afirmación que contrasta con su respuesta contundente semanas atrás en otra entrevista, en este caso a SUPER, el 24 de abril: "Hay jugadores por los que no vamos a escuchar ofertas". ¿Hay un cambio en el discurso del director general del Valencia CF? Y si lo hay, ¿a qué se debe ese cambio? La clave está en el hecho de que, a pocos días ya de que Marcelino aterrice en Paterna para iniciar el trabajo de pretemporada, el club no ha conseguido casar a ninguno de los futbolistas que según los planes deben salir. En esas declaraciones, Alemany diferencia entre dos conceptos y situaciones, la de aquellos jugadores que "pueden salir" y los que "deben salir", que en opinión del técnico tendrían que estar fuera el 3 de julio.

En el segundo grupo están todos esos con los que el club no cuenta y estan en el mercado. En el primero, en cambio, hay situaciones tan dispares como las de Simone Zaza o José Luis Gayà. Respecto al italiano, no es un futbolista con el que no cuenta Marcelino, no molesta porque ha demostrado que tiene algo muy importante para él que es la actitud y puede ser útil para el equipo. Aunque el asturiano ha pedido otro delantero de un perfil más rápido. Más ´pica´ en el Valencia CF el hecho de afrontar el pago de los 16 millones –18 en total con la cesión de la media temporada pasada– que se acordó con la Juventus, una cantidad muy alta para la situación de bloqueo financiero que se presenta este verano y que, por tanto, hace que el Valencia escuche ofertas por él. Una salida que no se presenta fácil porque no es fácil que llegue una oferta igualando al menos esas cantidades y, además, el deseo del jugador es quedarse.



En otro extremo estaría la situación de Gayà, que no es uno de los jugadores de los que el Valencia CF quiere prescindir pero sí uno de los más atractivos en estos momentos en el mercado. Dando por sentado que el Valencia estudiará "cualquier oferta", en este caso la clave estaría en la cantidad a partir de la cual el club se plantearía vender a uno de sus abanderados para la próxima temporada, una situación que ya se dio el pasado verano con Paco Alcácer. Entonces, la decisión la tomó el propio Peter Lim y, de hecho, el máximo accionista participó personalmente en la negociación con el FC Barcelona.

La realidad a día de hoy es que tanto Alemany como Alexanko tienen un escaso margen de maniobra en el escenario que ha impuesto el propietario, de ahí que, si no cambia mucho el panorama, Marcelino se encontrará el 3 de julio una fotografía muy similar a la que dejó Voro tras el último partido de la temporada, hace ya un mes. Las condiciones que ha planteado Lim a sus ejecutivos son por tanto las mismas que le impuso la temporada pasada al entonces director deportivo del Valencia, Jesús García Pitarch, aunque entonces había que vender por más, y se pueden resumir en el ya clásico vender y después fichar. El primer objetivo es cumplir con el control financiero al que obliga la Liga de Fútbol Profesional, es decir, no generar más deuda y a partir de ahí poder fichar garantizando los pagos.

Esta urgencia por generar obliga al director general a rebajar las expectativas y plantear una estrategia de mercado a largo plazo, pensando en el 31 de agosto más que en el 3 de julio. Están en el mercado a jugadores que "deben salir" como Alves, Enzo, Negredo, Santos o Abdennour y el Valencia CF también escucha ofertas por otros como pueden ser Zaza o Gayà además de Parejo, al que han llegado a ofrecer a clubes importantes y sigue en la órbita del Sevilla. Hoy, la duda es hasta qué punto puede haber modificado esta rigidez la visita del entrenador a Singapur, donde ha pasado las últimas horas con Lim.