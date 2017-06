Así está el mercado del Valencia

Marcelino y Mateu Alemany tienen mucho trabajo por delante para poder cerrar numerosas salidas y llegadas a lo largo del verano. Estos son algunos de los nombres que están sobre la mesa de ambos:

Raúl Albiol

Con el central de Vilamarxant no hay prisa porque su precio no cambia. Son seis millones. Los que marca su cláusula de rescisión. Por lo tanto no hace falta negociación alguna con el Nápoles, solo hay que llegar a un acuerdo con el jugador en lo que a los años de contrato se refiere y la cantidad de dinero a recibir por cada temporada, reunir los seis millones y dárselos al conjunto napolitano. Por ello el Valencia ya está negociando con el central valenciano. Su sueldo ronda los 2,5 millones de euros y tiene contrato hasta 2020. Tiene 32 años lo que dificulta la estrategia del Valencia de pagarle menos por cada temporada pero ofrecerle un contrato más largo.

Neto

Desde Italia se apunta que el Valencia ya tiene un acuerdo con él y que falta que los clubes hagan lo mismo. SUPER ya informaba el sábado 10 de junio que su nombre estaba sobre la mesa y que era uno de los candidatos a sustituir a Ryan. El Valencia tiene la negociación abierta y avanzada pero está a la espera de tener la suficiente liquidez para ofrecer por este portero brasileño seis millones de euros, que es la cantidad mínima por la que la Juve aceptaría un traspaso. El tiempo corre en contra del Valencia porque se trata de un guardameta cotizado, no en vano, tiene oferas de la Premier League y hasta el Milan ha pensado en él ante la posible salida del joven Donnarumma, que podría terminar en el Real Madrid.

Aderllan Santos

Por él se han interesado el Olympiacos de Grecia y equipos de Brasil, uno de ellos el Sao Paulo. Tras la del australiano Mat Ryan puede ser la próxima salida y además parece estar más cerca de lo esperado. El Valencia confirma una negociación con Olympiacos al tiempo que admite que además del Sao Paulo, otro equipo Brasil lo quiere. El jugador ha reiterado que le quedan tres temporadas más de contrato y querría cumplirlos pero no entra en los planes de Marcelino ni en broma. No en vano, el propio Marcelino descartó su fichaje hace dos temporadas cuando siendo él entrenador del Villareal se lo ofrecieron. Y eso que era por la mitad de lo que Nuno pagó por él.

Enzo Pérez

La versión oficial del club es que el tres de julio estará en Valencia para hacer la pretemporada, eso si antes no ha sido traspasado. Marcelino no cuenta con él y ya sabe que está en el mercado. Betis y Sevilla han preguntado por él, pero de momento nada más. Le gustaría quedarse en la Liga española pero no descarta regresar al Benfica. Por encima de todos, el club donde le gustaría jugar es el River Plate de Argentina. No lo niega y su ídolo futbolístico, el uruguayo Enzo Francescoli, lo quiere allí. De hecho, ya le llamó el pasado mercado invernal pero prefirió quedarse en el Valencia para ayudar al equipo a salir del pozo en el que se encontraba. Desde el Valencia se asegura que el River todavía no ha llamado para pedir precio pero su entrenador, Marcelo Gallardo, ha reconocido en rueda de prensa que fichar a Enzo Pérez es una posibilidad: "Está el nombre de Enzo Pérez como una posibilidad, seguimos manejando la alternativa de que pueda ser posible per o hasta ahora no podemos confirmar nada" dijo Gallardo. El problema para el club de Buenos Aires es de dinero, que difícilmente pueda llegar a los aproximadamente ocho millones de euros que pide el Valencia por él. Por si acaso, acaba de traspasar a Sebastián Driussi al Zenit por los 20 millones de euros. Prueba de sus ganas de jugar en River, es que se llama Enzo por la admiración que su padre le tiene al gran icono de River, Enzo Francescoli, 'El Príncipe'.

Diego Alves

Marcelino no lo quiere a pesar de que el Valencia ya ha vendido al australiano Ryan al Brighton. El asturiano insiste en fichar un portero de cualidades muy diferentes a las del brasileño. No quiere un guardameta ágil y felino bajo palos, no quiere un portero intuitivo, quiere uno poderoso en el juego aéreo, agresivo en las salidas y por arriba y que cambie la intuición del momento por la colocación que se trabaja a diario. Además sobre Alves pesa ser uno de los veteranos y Marcelino quiere nuevos líderes y cortar con tendencias del pasado. Ya ha reiterado que el Valencia quiso sacar a Alves el verano pasado y al final se quedó y que el rendimiento del brasileño no fue el esperado, ni tampoco su implicación. Por momentos Diego parecía estar harto de seguir en el Valencia, algo que ejemplificó con sus broncas con el público de Mestalla, con gestos en fotos de grupo de vestuario y en declaraciones como esta: "Me da igual que me silben en Mestalla, llevo mucho tiempo aquí y sé cómo funciona esto". Un futbolista al que le da igual que su público le pite no tiene la implicación que pide Marcelino. El brasileño tiene permiso del club para regresar a los entrenamientos el 7 u 8 de julio porque ha estado compitiendo con Brasil.

Nani

A pesar de que su compañero de selección Ricardo Quaresma ha dicho que quiere regresar a Turquía, el portugués siempre se ha manifestado en público partidario a seguir en el Valencia. De hecho, Marcelino cuenta con él pero no como futbolista de banda izquierda. El asturiano quiere ponerlo como delantero, es decir, de segundo punta, que es donde juega en la selección de Portugal y como fue uno de los jugadores clave para que los lusos se proclamaran campeones de la Eurocopa el verano pasado.

