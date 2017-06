"El fichaje de Santos es la comedia en sí misma"

Ha saltado a la fama valencianista con un vídeo sobre el Valencia CF que triunfa en la red, supone la superación del proceso de venta y, sobre todo, te hace reir. Critica, pero sin ofender. Y todo desde el respeto a un club que ama. ¡Tanto que se atrevió a actuar en Sevilla con la camiseta!

¡Qué manera de saltar a la fama valencianista con tu último vídeo! Un vídeo que critica, pero no ofende. ¿Cómo lo has conseguido?

Porque soy valencianista y lo hago de corazón. Se me nota. ¡Y tenía miedo, eh! Mira que he tocado temas políticos y demás. Yo me podía permitir ofender a alguien por un vídeo sobre la Ciudad de las Artes, pero no sobre el Valencia. Ha sido un problema para mí hacer el vídeo. Lo pasé mal, de verdad.

¿Y has conseguido no ofender?

Siempre hay tres que te dicen algo. Que si Peter Lim no es chino, que es de Singapur. ¡Si los jugadores del Valencia en el vestuario le llaman la ´China´ a Layhoon! A partir de ahora espero que a Kim Koh le llamen el Minion. Yo lo pido desde aquí. ¡Es que es ´clavao´! O a Lim que está ahí con el ojico guiñao que parece que lleva el basto del truc. (Ríe) Todo está hecho desde el humor y el cariño. Al Valencia se le ha maltratado muchísimo y parece que los valencianistas tenemos que ir con la cabeza gacha. Y no es así.

Cuando alguien se mete con los valencianos no tenemos nada de humor, pero con este vídeo nos hemos reído. No sé cómo lo has hecho...

Los valencianos podemos reírnos de nosotros mismos y no pasa nada, pero cuando uno de fuera se ríe de nosotros... Yo he actuado en Cataluña y los he puesto finos filipinos. Tengo chistes de la independencia, de Messi, chistes de todo y ellos se ríen, pero un día me dijo uno del público: catalán del sur y un poco más y me lo como. Los valencianos no aceptamos quejas de fuera. Eso es así. Yo ahora lo he notado, a nivel político, hay barricadas de derecha y de izquierda. La mía es la de ser valenciano y punto.

Con el vídeo es la primera vez que se ha superado el proceso de venta desde el humor. Se ríen los de un bando y de otro. ¿Eres consciente?

El humor está para eso. Cuando tienes un problema y sacas un chiste es como si le quitas importancia. El problema, de los valencianistas, es que seas de Lim o no, no puedes estar contento con esto. En València no queremos que ganen títulos, queremos que se dejen la vida hasta el último minuto. No pedimos más. Que luchen. Me llama la atención cuando me preguntan fuera si soy del Barça o del Madrid. Yo les digo que el Valencia y dicen «sí, ya, pero ¿Del Barça o del Madrid? ¡El Valencia es demasiado grande para tener en mi corazón un hueco para otro equipo. ¿Qué me estás contando? Yo entiendo a la prensa de la meseta que se cree el ombligo del mundo, pero aquí en València vivimos un millón de personas, ¡eh! A mí fuera me han llegado a preguntar si tenemos internet.Viven en su burbuja.

¿Por qué te dedicaste al humor?

Desde hace siete años me dedicó a la comedia. Hace años tuve una oferta de El Terrat y la rechacé porque yo quería quedarme a vivir en València. La gente se cree que todo lo que hacen en la tele es improvisado, pero es mentira. Cada vez que improvisan pagan una multa de cinco euros. Es decir, que tienes que vivir allí. No me he arrepentido.

¿Cómo ha sido la acogida del vídeo del Valencia?

El de la Ruta del Bakalao está el primero, era caballo ganador, luego el de los ´runners´, el del Mirador de Miramar y el cuarto es el del Valencia. Y me da igual que sea el cuarto, lo que no quería es que nadie me dijera nada. Que te critique la gente que quieres es muy doloroso.

Eso lo has conseguido.

Pues con eso ya me conformaba. ¡Aunque tuviera dos me gustas!

Hablando de gustos. ¿Cuál es tu relación con el Valencia?

Yo soy valencianista de llorar. Fui socio cuatro años cuando no se podía ni ser de tanta que era la ilusión. Yo le tuve que comprar el pase a alguien. Hasta que un día me dio un ´mareíto´ y lo dejé, pero sigo el Valencia desde pequeño. Mi padre es del Levante y siempre me dice que no me lo va a perdonar en la vida. No lo lleva bien... En mi casa solo he discutido por el fútbol. Yo os leo y os escucho a todos. ¡Necesito mi mierda! Me analizo y no es normal que sufra tanto por un equipo. Este año lo pasé mal, sobre todo por la actitud, hemos fichado jugadores que no saben lo que es esto.

Hablando de este tipo de jugadores, la caricatura de Meriton es Santos. Tú le dedicas un chiste curioso...

¡He quitado tres chistes de Aderllan Santos en el vídeo! Porque me parecía excesivo. Me dije, te estás rayando ya un poco. Pagué el ´tour´ pensando en el vídeo para hacerme la foto en la taquilla de Santos. El chico del ´tour´ me veía hacer fotos y vídeos y alucinaba. No sabía nada.

¿Tres chistes quitaste?

Es que el fichaje de Santos me parece la comedia en sí misma. Me parece brutal. ¡Es que no lo fichas ni para el Comunio! Lo ves con una tranquilidad que parece que está jugando un solteros contra casados. A veces hace un taconcito. Es que es muy ridículo. Yo lo veo y pienso: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

¿Quién más tiene un chiste en este Valencia?

Toda la trama de Kim Koh, Layhoon... todos la hemos visto salir en la serie de Doraemon. (Ríe) Toda esta ´troupe´ que han metido aquí que no tiene ni puñetera idea de fútbol. Me parece brutal.

­

¿Y de quien no haría un chiste?

Creo que haría de todos. Todo el mundo tiene un chiste. Aunque sea un juego con el nombre, otra cosa es que se lo merezca... porque Santos, por ejemplo, lo pide a gritos. Lo tiene todo. Desde el pelo hasta el ´reggaeton´ que canta. Es tremendo. Aquí en València hace falta un programa tipo ´Crackòvia´. Hace falta. Hay personajes como, por ejemplo, Paco Roig que piden comedia. El Valencia es muy grande. Yo me di cuenta en la celebración del doblete. Me senté al lado de un hombre mayor de unos ochenta o noventa años que lloraba de ilusión. ¡Le di un abrazo al señor! En València somos la resistencia del fútbol moderno. València es grande, lo tiene todo, pero somos ´gent de poble´. De ´arrels´. El futuro debería construirse desde esas raíces. Aquí no. Nos gastamos 30 millones por Negredo. ¡Si podíamos haber acabado el campo tres veces! Uno de los chistes que quito es... pagas 30 por este, 30 por el otro, con lo que saco acabo el campo y ficho uno que juegue medio bien. ¡Anda, no me jodas! Si es que es más difícil no acertar. Yo tengo chistes del campo nuevo desde hace siete años. ¡Y no me caducan!

¿Y tú tan mal lo pasas?

Mira, yo el día de mi boda no dormí, porque era mi boda y porque iba ´encalao´, pero al día siguiente era el día del Valencia-Sevilla de M´Bia. Imagínate actuar en Sevilla y que te recuerden siempre ´¡M´Bia, M´Bia!´ Uno acaba harto.

¿Pero tú actuas en Sevilla con la camiseta del Valencia?

Sí, yo digo que soy del Valencia, pero no estoy tonto. Yo digo que mi madre es de Sevilla, pero actuo en Granada y digo que mi madre es de Granada. (Ríe)

¿Pero de dónde es de verdad?

¡De Sevilla! Yo he comprobado que los andaluces solo aceptan su humor. Es un público muy complicado, el que más de España. Si no vienes de Sevilla o Andalucía te miran mal. ¡´Ezte´ no me va a hacer gracia. Mi cuñao es más ´graciozo´!

¿Y cómo se te ocurre actuar en Sevilla con la camiseta del Valencia?

Porque si me tienen que pegar que me peguen antes. Yo soy partidario de que te peguen antes de empezar y así te ahorras una hora de sufrimiento. Vas, provocas la atención y algo importante, yo nunca me meto con València, porque hay mucho cómico valenciano que lo hace para empatizar con la gente de fuera. Yo me meto conmigo, pero no con los valencianos. Mi padre me educó así. Los valencianos ya hemos sufrido bastante como para ahora quedar como idiotas.

Al hilo de eso, ¿Es verdad que renunciaste a monólogos que te exigían criticar a València?

Sí, se llamaba ´El desfase valenciano´. Hablaba de cómo hemos permitido los valencianos que ocurriera esto... ¡como si cada uno de nosotros pudiéramos decir desde casa ´oye no malverséis´! Yo me negué a hacerlo. Me arrepentiría toda la vida. Puedo hacer humor de la Ciudad de las Artes, puedo criticar la Fórmula-1... siempre se hace algo mal, pero hablar como si los valencianos tengamos el ADN corrupto es absurdo. Es mentira. En el mundo del humor igual que a los murcianos se les dice que no se les entiende, a los valencianos se les hace de drogadictos, corruptos, chonis... Todos somos tetes y tetas.

¿Y que pasó la noche del Basilea?

(Ríe) Ese día actuaba en Torrejón de Ardoz a la hora justo del partido. Así que le pagué a una persona 20 euros para que viniera y me avisara del resultado. El problema fue que me hacía el gesto de 1-0, pero no sabía a favor de quien...

Así que no te enteraste y tiraste los veinte euros a la basura.

¡Nooo! Paré el monólogo al 2-0. Le dije: ¿Dime de quien porque me estoy muriendo? (Ríe) Y pegué un grito. La gente se puso a reir y aplaudir. Lo entendió. Yo dije que había uno avisándome del marcador y no pasó nada. Si tú haces reir te puedes permitir la licencia que quieras. Quedó natural. A mí, de hecho y cambio de anécdota me arrestaron porque yo estuve de militar profesional. No llegué ni a los dos meses. Y me arrestaron. Fue cuando el Valencia ganó la Copa del 99. Yo me dije: ¿Me voy a perder la celebración de la Copa? Dije que no. Al llegar el lunes me arrestaron. Me tiré tres días en el cuarto sin salir para nada. ¡Y otra anécdota! Aunque si se entera mi padre me mata. Se me cayó un televisor al celebrar un gol el año de la primera final de Champions. ¡Y la tele estaba recien comprada!

Volviendo a tu carrera de cómico, ¿Cuáles son tus referentes?

Aquí en Superdeporte tenéis a la primera persona que creo el ritmo en los monólogos en España que es Manu Badenes. Él y Don Mauro. Es una pasada. Lo admiro mucho. En València hay una cantera de las mejores de España. De las diez mejores cómicas cinco son de aquí. A mí de fuera me gusta Chris Rock. Luego está Goyo que es una brutalidad, el ritmo de Leo Hardem, Manu Badenes cómo no, Dani Rovira aparece con una imaginación soberbia, la valentía de Ignatius...

Por aquí pasó un futbolista que en breve o desde ya te hace la competencia como es Joaquín.

¡Es muy bueno! Hay chistes que se los inventa con cosas que le pasan, ojalá reviente, es muy bueno. Luego hay otro cómico, pero que lo hace sin querer. Es Sergio Ramos. (Ríe).