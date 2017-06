La gran final del Valencia Mestalla

El Valencia Mestalla se enfrenta esta noche al Albacete Balompié con la idea de remontar el 0-1 que consiguieron los manchegos en la ida en un partido igualado, donde el filial no fue inferior. Los blanquinegros saldrán al ataque ante un equipo que en defensa posicional se arma muy bien atrás, como ya demostró en el estadio de Mestalla. Curro Torres no dispondrá de Nacho Gil por amarillas, el jugador del Mestalla con mejor rendimiento y que más peso estaba llevando en el ataque valencianista.

Tras 43 partidos en esta larga temporada que comenzó en agosto y vaa acabar casi en julio –38 partidos de liga y 5 de promoción– llega el momento clave e histórico para el segundo equipo del club. Pase lo que pase en el partido de hoy, el Mestalla ha sobrepasado los objetivos que se marcaron al inicio de la temporada, pues ya eran varios años coqueteando con el descenso a Tercera División y el equipo está a un partido de ascender a Segunda.

Curro Torres ha sabido imprimir carácter y competitividad a un grupo de jóvenes en su mayoría, a pesar de perder a algunos jugadores clave durante el año como Carlos Soler. El equipo ha sabido reponerse y seguir una línea ascendente de juego y equipo rocoso. El Valencia Mestalla ya apeó al mejor tercero en primera ronda, el Celta 'B', también a un segundo clasificado como fue el Real Murcia y ahora, deberá hacerlo con un campeón de grupo como es el Albacete.

De hecho, con la Cultural Leonesa y el Lorca ya en 2ª -ambos fueron campeones- y con la otra eliminatoria casi sentenciada con el campeón del Grupo III -el Barcelona 'B' ganó 1-4 al Racing- el Mestalla sería el único equipo que ascendería de los cuatro sin ser campeón en caso de remontar. Si el Albacete sube, habrán ascendido los cuatro campeones de Segunda 'B', un hecho poco habitual.

El filial necesita goles y a su favor está ser el equipo más goleador de la promoción. También ha quedado demostrado que el filial es un equipo muy competitivo y que también está habituado a marcar goles importantes en los últimos minutos de partido.

El Albacete, por su parte, no gana un partido de 90 minutos en casa desde febrero y llegará al encuentro con cambios en el once. Noblejas es duda tra ser sustiuido en la ida, el central Carlos Delgado será baja por tarjetas y José Manuel Aira recupera a Dani Rodríguez y Fran Carnicer, que podrían entrar en el once titular. Eso sí, contará con el apoyo de todo el Carlos Belmonte, que estará prácticamente lleno de cara al partido.