Marcelino: "Si se dieran las circunstancias, entrenaría al Sporting"

"Si se dieran las circunstancias, entrenaría al Sporting". Marcelino García Toral no descarta volver a dirigir al conjunto rojiblanco. El actual técnico del Valencia CF se pronunció sobre este aspecto durante la fiesta de la Asociación de exjugadores del Condal de Noreña celebrada este sábado, en la que fue uno de los invitados.

"Depende de varias circunstancias. Yo tengo mi casa en Gijón y quiero seguir paseándome por Gijón como ahora. Si tengo el convencimiento de que se dan las circunstancias para conseguir el éxito, ese día entrenaré al Sporting. Si no se dan, no lo entrenaré. Es imposible pronosticarlo, pero sí diría que me gustaría", explicó el de Careñes durante su intervención a una de las preguntas de los asistentes.

Lo que sí descartó fue atender una hipotética llamada del Oviedo. "De entrenar al Oviedo no hay ninguna posibilidad. Al Oviedo le deseo lo mejor, pero no", señaló el flamante nuevo técnico valencianista.