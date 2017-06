El Sevilla descarta el fichaje de Parejo

¿Sería un jugador como Parejo, más experimentado y muy del gusto del Sevilla, una opción real para este verano? Es la pregunta que le hacen los compañeros del diario sevillano Estadio Deportivo al nuevo director deportivo Óscar Arias, sustituto en el cargo de Monchi. Su respuesta parece cerrar una de las puertas que tenía el centrocampista para salir del Valencia CF.

"El año pasado el Valencia nos dijo que al Sevilla no se lo vendía, entonces no hay ninguna opción. A mí me dicen que no una vez, no más", es la afirmación rotunda de Arias, que vivió la situación que se generó entre los dos clubes el pasado verano como segundo en la secretaría técnica.

Una negativa curiosa cuando hace solo unos días el mismo Arias reconocía que Parejo es una opción para el Sevilla.