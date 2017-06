Marcelino anuncia fichajes antes del 7 de julio

La inversión del Valencia CF para fichar y reforzar el equipo esta temporada llegará de las ventas de futbolistas. En una entrevista concedido al programa Tribuna Deportiva de Radio Esport, el entrenador valencianista, Marcelino García Toral, ha asegurado que el propietario del club de Mestalla no le aseguró que vaya a poner dinero para reforzar el equipo: "Peter Lim no nos ha dicho que vaya a aportar una cantidad concreta para fichar. Mentiría si te dijera que Lim nos ha dicho que va a hacer una inversión. Desde primer momento me transmiten que parte de la capacidad económica del club iba a depender de las salidas".

Y eso que el técnico mantiene la necesidad de fichar para devolver al club a donde debería estar después de las dos últimas temporadas que han sido pobres en el aspecto deportivo: "Para hacer un amplío cambio en plantilla y devolver al club donde se merece no veo otra solución que fichar. Más de 6 cambios se tienen que hacer en la plantilla".

Marcelino no niega que esperaba que ya en los días finales de junio el club hubiera cerrado alguna salida más, que la del australiano Mat Ryan, que es la única oficial que se ha producido hasta el momento: "Preveía que a estas alturas se habría producido alguna salida más. El mercado va a ser largo", aunque aseguró que antes del 7 de julio, día en que comienzan los entrenamientos, el Valencia ya habrá hecho algún fichaje.

Eso sí, el entrenador asturiano asegura que no está nervioso pese a lo poco avanzados que están los cambios que él pide: "Ni me han engañado, ni estoy nervioso. Voy a empezar la Liga y voy a cumplir mis dos años de contrato".

Sobre nombres propios esto ha comentado Marcelino:

Areola: "Es muy complicado a día de hoy, es complicadísimo porque la idea del PSG a día de hoy es mantenerlo en plantilla y pide traspaso por él".

Albiol: "Es un muy buen futbolista, con una dilatada experiencia, que viene jugando más de treinta partidos con un club como el Nápoles. Hay que ver más circunstancias, las económicas que el futbolista que quiera venir? hay más cosas a valorar, pero deportivamente es interesante".

Badelj: "Es un jugador de un nivel alto, internacional con su selección. Tiene contrato en vigor con la Fiorentina y no sé la cuantía económico que puede valer".

Parejo: "Es muy buen jugador, si hay una opción buena para él las partes valorarán. Es indudable que él va a tener un papel importante en la toma de esa decisión, nosotros venimos con la idea de que todos los jugadores son importante, ninguno imprescindible y esos son criterios que no se van a modificar- Si no h ay ninguna situación concreta es que Dani Parejo será jugador del Valencia".

Valencia Mestalla: "Hay una serie de jugadores que harán la pretemporada con nosotros. Mi posición como entrenador es guardar un sitio a la cantera, lo he hecho en todos los sitios donde he estado. Le voy a guardar espacio a cualquier jugador de la cantera que lo demuestre. Los jugadores de la cantera van a comprobar que van a tener un espacio para ellos".

Plantilla corta: "Diecinueve jugadores de campo, dos porteros y el tercer portero que alterne con el filial. De los jugadores de campo Lato es uno seguro y alguno más de los canteranos de los que va a hacer la pretemporada".

Maksimovic: "Viene de una liga menor y tiempo sin competir.Vamos a ver que pasa con el jugador".