Marcos Llorente, objetivo del Valencia, abre la puerta a abandonar el Real Madrid

"Cuando termine este torneo (el Europeo Sub21), me iré de vacaciones y luego ya se decidirá qué pasa conmigo. Sea lo que sea será bueno", ha declarado Marcos Llorente a 'Cuatro'. El centrocampista del Real Madrid, cedido esta temporada en el Alavés y seguido de cerca por el Valencia CF, abre de esta manera la puerta a una posible salida del conjunto blanco a lo largo del verano. "¿La pretemporada en el Real Madrid? No lo sé. No lo sabe nadie. Estoy tranquilo", concluyó el mediocentro.

Consulta todos los posibles fichajes del Valencia CF