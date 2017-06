Marcelino pide más salidas y algún fichaje ya

Marcelino pisa el acelerador y se muestra exigente desde el primer día. El entrenador del Valencia mantiene un discurso contundente cada vez que habla y lo hace con un único objetivo, que el club le haga un buen equipo con el que poder competir y «devolver al Valencia donde se merece». El pasado viernes, un día después de llegar a España tras estar con Peter Lim en Singapur, hablaba de la necesidad de hacer una inversión para reforzar el equipo, este lunes concedió una entrevista a Tribuna Deportiva de Radio Esport y por primera vez deslizó la posibilidad de que Peter Lim ponga dinero para fichar. A la pregunta de cómo le convencieron para venir al Valencia y qué proyecto exponen a Marcelino, esta fue su respuesta: «No me dieron detalles económicos para confeccionar la plantilla. Casi todo iba a depender de las salidas y luego la posibilidad de una posible inversión del dueño. Luego barajamos el análisis que habíamos hecho de la plantilla y estamos en este proceso, porque preveíamos que iba a ser largo y difícil».

Aunque no niega que a día de hoy, 27 de junio, desearía que hubieran pasado algunas cosas más que la salida de Mat Ryan al Brighton: «Preveía que a estas alturas se habría producido alguna salida más. El mercado va a ser largo pero yo creo que para el día 7 de julio, que es cuando empezaremos a entrenar, habrá algún fichaje». Así, explica que «no me han engañado y tampoco estoy nervioso. Empezaré la liga y acabaré los dos años de contrato. Esa es la idea que tengo en mi cabeza. Tengo dos años firmados y estamos en el inicio. La situación es complicada y tenemos que saberlo. Si vengo aquí es porque quiero estar arriba y llegar a Mestalla para disfrutar ganando. Creemos que para ello hay que hacer un cambio amplio en la plantilla. Tengo varias colegas que han sido incapaces de sacar buenos resultados y la conclusión es cambiar la plantilla. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible».



Cara a cara con Lim

Así es como se lo dijo hace pocos días al propio Peter Lim porque «está claro que si queremos cambiar al Valencia CF de situación debemos hacer movimientos. No sé por cuanto, pero no se me ocurre otra posibilidad que fichar futbolistas. Yo le he dicho la idea que tenemos, no soy nadie para exigir. Soy el entrenador y él nos pidió desde el absoluto consenso que hiciéramos las cosas. Para encontrar el perfil y el nombre y llegar a unos determinados jugadores, hay que pagarlos. El jugador está excesivamente caro y no podemos equivocarnos en la confección de la próxima temporada. Cada incorporación tenemos que analizarla detalladamente».

Marcelino aclara algunas dudas alrededor de su fichaje por el Valencia CF y de los compromisos adquiridos con él por el club respecto al proyecto deportivo, sobre todo después de sus palabras al respecto de que es necesario invertir para hacer un cambio profundo en la plantilla. ¿Le informaron de que para fichar primero había que vender futbolistas? «No es exactamente así. La cantidad total de inversión no estaba asegurada. Eso nunca se me dijo. Nadie me informó que se iba a tener que vender pero sí que esta cifra iba a depender una parte de las salidas».

El técnico asturiano insiste de manera especial en la operación salida porque el club tiene muchos futbolistas en nómina y él quiere una plantilla corta con «diecinueve jugadores de campo, dos porteros y el tercer portero que alterne con el filial. De los jugadores de campo, Toni Lato es uno seguro y alguno más de los canteranos que van a hacer la pretemporada. Los jugadores de la cantera van a comprobar que van a tener un espacio para ellos», asegura.