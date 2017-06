River Plate descarta fichar a Enzo Pérez

El presidente de River Plate, Rodolfo D´Onofrio, ha descartado este martes el fichaje del jugador del Valencia CF Enzo Pérez, que no regresará a Argentina y no por una cuestión deportiva sino por su elevado coste.

En declaraciones a la emisora Radio La Red, el máximo dirigente del club ha explicado que "de Enzo Pérez nunca hemos hablado nada. Una cosa es que yo diga que no viene y otra cosa es que diga que no queremos. ¿Cómo hacemos para pagar la cláusula de salida que tiene en Europa?", se pregunta.

Enzo Pérez tiene un pie fuera del Valencia CF. El centrocampista argentino no cuenta para Marcelino García Toral, aunque si no abandona el club antes, se incorporará a la pretemporada el 3 de julio junto a sus compañeros (Alves lo haría el 7 u 8 del mismo mes). Esta misma semana fue Gallardo, entrenador de la entidad argentina, quien declaró que "Enzo Pérez es una posibilidad" aunque todavía no se ha presentado una oferta en firme que satisfaga al Valencia CF (se ha llegado a especular con 8 millones), está claro que el motivo no debería ser el dinero saliente desde River, como apunta el presidente de la entidad argentina, ya que recientemente han cerrado la venta de Sebastián Driussi al Zenit por los 20 millones de euros de su cláusula.