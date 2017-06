Enzo Pérez cuenta cómo se produce su salida del Valencia CF

Enzo Pérez ya da por hecho su fichaje por River Plate aunque reconoce que hay que ir con "cautela" hasta que se firme el contrato. "Sé que están en negociaciones y que están ultimando los detalles. Hay que tener paciencia porque seguro que no va a ser fácil la negociación, hay que ir con cautela. Hasta que no esté todo cerrado debo tener tranquilidad. Siempre que he cambiado de equipo han habido complicaciones y ya tengo experiencia en estas situaciones"

El argentino confiesa que es un "sueño" su vuelta a la liga Argentina "ahora que es un sueño prefiero esperar a que tenga mi firma", explicó Enzo Pérez en declaraciones a la ESPN.

"Le vamos a cumplir el sueño a Enzo Pérez", reconocía el director deportido de River Plate horas después de trascender la noticia del acuerdo próximo con el Valencia CF para fichar al centrocampista argentino.

Enzo, en declaraciones al canal TyC Sports, ha revelado detalles de su salida del Valencia CF: "rechacé dos ofertas de la Premier League, mi prioridad fue siempre jugar en River, al punto que rechacé dos ofertas de la Premier League. Soy hincha del equipo y siempre soñé con jugar en River, le dije a mi representante que si lo de River era verdad, iba a ser la prioridad número uno".

El futbolista, con el que el Valencia no contaba para la próxima temporada, asegura que fue él quien antes de marcharse de vacaciones "avisé que no quería seguir y hemos tomado la decisión en conjunto".