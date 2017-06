Dos bajas más en el Valencia

El Valencia Mestalla sufrirá una profunda remodelación la próxima temporada después de no haber logrado el ascenso a la Liga 1|2|3, que de haberse conseguido de alguna manera hubiera obligado a mantener el bloque liderado por Curro Torres. Gregorio Sierra, que ha firmado por el Numancia en Segunda División, Charlie Dean y Sergio Ayala ya anunciaron días atrás su despedida, mientras que los últimos en hacerlo han sido el central Diego Caballo y el delantero Aridai Cabrera, a los que en cuestión de horas se puede sumar Quim Araujo, que como los anteriores termina su vinculación con el Valencia CF este 30 de junio y salvo sorpresa no renovará.

Queda por despejar la duda principal, que es la continuidad o no del entrenador. Está en la terna del Lorca, equipo recién ascendido a Segunda División que es el único de la categoría que todavía no ha cerrado su banquillo. Aún así, Curro no es la primera opción que maneja el club murciano.

El Valencia CF, aunque todavía no se ha pronunciado oficialmente al respecto días después de que acabara la competición el pasado domingo, le ha trasladado una propuesta para continuar que el entrenador está valorando.