Nando rechaza la oferta del Valencia CF

Todo el mundo daba por hecha su entrada al organigrama técnico de la escuela del Valencia CF, pero Nando Martínez Perales ha rechazado la oferta. Le proponían entrenar un equipo alevín, pero a estas alturas no se ve «entrenando niños». Y más después de cinco años en los banquillos de Armenia y la Tercera División de Galicia.

¿Qué ha pasado? Él mismo lo explica así: "Me hicieron una propuesta para coger un Alevín en Fútbol-8 y la verdad es que mi objetivo tanto deportivo como personal no pasa en estos momentos por ahí. El otro día les contesté que no aceptaba entrar en el club. Mi objetivo no pasa por entrenar un equipo de Fútbol-8".

Con todo, el que fue jugador de la cantera y del primer equipo del Valencia CF no cambia de planes. Volverá a vivir al València con ganas de ver fútbol y, como no, deja la puerta abierta al club: "Sí, mi intención era esa. El Valencia CF lo supo y por eso se puso en contacto conmigo para ver qué posibilidades había de trabajar en el club. Me hicieron una propuesta, estuve estudiándola estas semanas y al final la rechacé porque no entraba dentro de mi objetivo. He dejado las puertas abiertas en el club por si en algún momento piensan en mi perfil. Prefiero dejar la puerta abierta y no coger un cosa que no me llena por completo y si en algún momento entro en su perfil de entrenador que quieren para la escuela, yo encantado, pero en estos momentos lo que me ofrecían no me llenaba todo lo que yo quisiera".

Nando entiende la postura de la Academia porque sabe que "hay muchos compromisos en el club y mucha gente que quisiera entrenar en el Valencia CF. Lo comprendo. Creo que tenían compromisos con técnicos de la temporada pasada y, en estos momentos, si tengo que esperar esperaré porque lo que quiero es estar metido en el fútbol, que es lo que toda la vida he hecho".