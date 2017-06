Quim Araujo se despide del Valencia

El capitán del Valencia Mestalla, Quim Araujo, no continuará en la entidad blanquinegra la temporada que viene.

Esta es la carta con la que Quim Araujo se ha despedido del Valencia CF y de sus aficionados:

"Quiero comunicar oficialmente que no vestiré la camiseta del Valencia la temporada que viene. Feliz por los momentos que he pasado en este club y triste por haber conseguido el ascenso que tan cerca hemos tenido.

Pese a ello, me siento orgulloso del trabajo de mi equipo y muy agradecido a todos mis compañeros y miembros del cuerpo técnico por hacerme disfrutar tanto y por hacerme aprender y seguir mejorando.

Quiero agradecer al club ya la afición el trato espectacular que habéis tenido conmigo de principio a fin, estaré eternamente agradecido y seguiré apoyando y animando al Valencia allí donde vaya, os deseo la mejor de las suertes y ojalá vengan tiempos de muchos éxitos.

¡Muchísimas gracias a todos y AMUNT MÉS QUE MAI!".

El futbolista no renueva con el filial y su futuro está en segunda división.