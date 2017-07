Mensaje oficial de Anil Murthy

Anil Murthy ha comparecido ante los medios oficiales del club en su primer día como presidente del Valencia C.F. para ofrecer su primer discurso a los aficionados valencianistas. En dicha comparecencia se ha referido a diversos temas de índole institucional, deportiva y social. Estas son sus primeras declaraciones:



Presentación y objetivos

"Como ya dije hace dos meses, es un gran honor y un privilegio para mí. Es un gran orgullo pero también una gran responsabilidad, por la historia, palmarés y afición que está detrás del club".

"Me han designado como presidente para alcanzar objetivos muy concretos y haré todo lo posible para cumplirlos. Tenemos dos grandes objetivos y voy a centrar las energías en ellos".

"Hoy el club debe centrarse en lo fundamental para volver al buen camino: en primer lugar, subir en la clasificación. En el primer año de Meriton el Valencia acabó cuarto en la liga, se metió en Champions e igualó el récord de puntuación de 77 puntos. En las dos últimas temporadas, no hemos rendido bien pero confío en que volveremos. Hemos hecho cambios para conseguirlo".

"En segundo lugar, debemos construir una estructura de club que funcione y que sea sostenible. No para una temporada si no para muchos años en el futuro, ese es el objetivo final. Los clubes que solo miran el corto plazo acaban pasándolo mal, hay muchos ejemplos en el fútbol. Debemos hacerlo bien, ser un club estable y sostenible".



Estructura deportiva

"En lo deportivo estamos planificando la próxima temporada de forma temprana, con rigor y paciencia. Nuestro Director General, Mateu Alemany y el Director Deportivo, Alexanko, de modo consensuado con el entrenador Marcelino, están trabajando incansablemente para mejorar la plantilla y su rendimiento".

"A pesar de esto, los clubes tenemos que trabajar dentro de las limitaciones y restricciones que tenemos. El Fair Play Financiero es una norma que no podemos incumplir, no es una decisión de poner más dinero si no de adaptarnos a unas normas y de cumplirlas".

"No hemos estado en competición europea durante dos años y nuestros ingresos se han visto afectados de forma grave. Debemos hacer ajustes grandes y no será fácil. Todos los empleados en el Valencia lo entienden y están trabajando unidos. Soy optimista".

"Después de tres años aquí, hemos hecho cambios importantes. Creo que con Mateu Alemany, Alexanko y Marcelino hemos reunido un equipo profesional de gestión que conoce bien el fútbol español y que ya ha demostrado su valía al primer nivel y su experiencia en clubes de máxima exigencia y además el club tiene un potencial y una infraestructura fuerte desde la base".



Filial y Academia

"El equipo filial ha demostrado este año su potencial y ambición. Ahí tenemos futuros jugadores del primer equipo y una Academia que está demostrando éxito en la formación de nuevas generaciones de futbolistas capaces de ayudar al primer equipo".



Afición

"En el tiempo que llevo en Valencia he podido conocerla y he querido saber cómo piensan los valencianistas. He hablado y he escuchado a muchos: son apasionados, fieles y exigentes. Llevaremos el equipo hacia arriba y construiremos una relación más fuerte con la afición".

"Volveremos a los principios básicos y el club hablará con los aficionados de forma directa. Tomaremos las medidas necesarias para ayudar a llenar Mestalla. Queremos ver un Mestalla con la generación actual y con las nuevas generaciones; con gente muy joven y lleno de familias. Esto es muy importante, queremos que sea un sitio libre de violencia y muy acogedor para todos".



Centenario

"Estamos trabajando desde hace meses en la organización del centenario, queremos que sea algo inolvidable. Durante todo un año de eventos y de celebraciones, queremos implicar a toda la sociedad valenciana y celebrar estos cien años juntos".

"Mestalla será el epicentro de grandes actos conmemorativos, pero también estaremos en los pueblos y ciudades en las que se vive el sentimiento valencianista. Ya lo hemos hecho con éxito en Requena y pronto repetiremos en Dénia".

"Honraremos el pasado, a nuestras leyendas y nuestros fieles aficionados, pero sobre todo miraremos el futuro. Lo mejor está por llegar".