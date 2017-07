El Valencia CF ya no habla de cambios profundos

No de manera oficial, y sí de forma oficiosa, pero lo cierto es que el Valencia cambia el discurso y ya no habla de hacer cambios profundos en la primera plantilla. Ahora, el club aboga por los cambios graduales y lo que es más importante, hasta dice que espera que Marcelino saque rendimiento a los futbolistas. Peor ojo, contando los jugadores cedidos que no siguen y las ventas de Enzo Pérez y Mat Ryan, ya ha habido ses bajas en el equipo; los traspasados Enzo y Ryan, y Siqueira, Munir, Mangala y Mario Suárez. A estas bajas han de sumarse las altas de Lato y Maksimovic, cuya continuidad en el primer equipo está pendiente del veredicto del entrenador. Pero ¿estas seis salidas y estas dos entradas se pueden considerar como cambios profundos a ojos de Marcelino?

Al respecto, este es el discurso del entrenador del Valencia las dos últimas veces que ha hablado en público. Viernes 23 de junio en una entrevista a Onda Cero Valencia: «Está claro que si el Valencia ha quedado el 12 y queremos reestructurar la plantilla, para traer buenos futbolistas hay que realizar una inversión. No sé cuantificar esa inversión, pero inversión se va a necesitar. No sabría decir cuántos cambios, pero sí está claro y así lo hemos decidido todas las partes, todas estamos de acuerdo en que tenemos que hacer un cambio amplio en la plantilla».

Y la siguiente pregunta fue si se estaba poniendo nervioso y la respuesta fue que no, que en absoluto: «No. No. Si estuviéramos a principios de agosto y estuviéramos como ahora estaría un poquito. Tengo la experiencia de temporadas anteriores y la tendencia en el mercado es una tardanza de movimientos, porque viene marcada por la Premier y es después cuando el resto del fútbol europeo empieza a moverse. Hay que hacer una amplia reestructuración de la plantilla y eso me hace pensar que todo se va a retrasar. Posiblemente hasta la última semana de agosto no tendremos la plantilla». Marcelino tiene paciencia porque juega una baza segura, toda la que tenga él mientras con el club en la confección de la plantilla la pedirá a la hora de montar el equipo.



La lógica de Marcelino

Pero una cosa es tener paciencia y otra no pedir cambios. Marcelino pidió cambios el viernes 23 junio y los volvió a pedir el lunes 26, en otra entrevista, esta vez en Tribuna Deportiva de Radio Esport y la misma pregunta de si estaba nervioso: «No, para nada. No me han engañado y tampoco estoy nervioso. Empezaré la liga y acabaré los dos años de contrato. Esa es la idea que tengo en mi cabeza. Si vengo aquí es porque quiero estar arriba y llegar a Mestalla para disfrutar ganando. Creemos que para ello hay que hacer un cambio amplio en la plantilla. Tengo varias colegas que han sido incapaces de sacar buenos resultados y la conclusión es cambiar la plantilla». De esta respuesta, tal vez lo más interesante sea, teniendo en cuenta el nuevo discurso del Valencia, la parte final en la que Marcelino incide en que si los entrenadores anteriores no han sido capaces de sacar rendimiento a la plantilla, tal vez la solución sea cambiar la plantilla. Es de una lógica aplastante.

Bien, visto está lo que dice Marcelino en público, quiere cambios profundos pero prefiere no cuantificarlos. ¿Y que dice en privado? En privado dice que no quiere ver ni en pintura a Enzo Pérez, Diego Alves y Negredo, y al respecto el club ya ha traspasado al argentino. Pero sobre todo en privado dice que quiere fichar un portero, tres centrales, dos mediocentros y un futbolista de ataque, preferiblemente de banda izquierda.



Las operaciones

De momento, sigue en marcha la negociación con Neto, portero brasileño de la Juventus, que quiere jugar en el Valencia y parece dispuesto a hacer la fuerza suficiente que compense la baja oferta que el club de Mestalla ha hecho por él y que no llega a los seis millones de euros, y al cierre de esta edición, no había novedades con el fichaje de Raúl Albiol por falta de liquidez, lo que quiere decir que su contratación se convierte en imposible porque desde hoy, uno de julio de 2017, su cláusula ya no es de seis millones de euros, es sustancialmente superior. El conjunto de Mestalla desconocía esto y en sus planes estaba pagar esos seis millones más adelante, ahora no puede afrontar las dos operaciones.



Vuelven los jugadores

Mientras, el Valencia anunciaba en la tarde del viernes las fechas con las que se irán incorporando a los entrenamientos todos los futbolistas con contrato, incluidos aquellos con los que Marcelino no cuenta o no quiere ni ver entrenar. Álvaro Negredo volverá el día tres de julio junto a Jaume, Montoya, Garay, Abdennour, Santos, Vezo, Robert Ibáñez, Parejo, Bakkali, Medrán, Rodrigo, Orellana, Nando, Mina y Zaza. Diego Alves, Cancelo -que han estado con sus selecciones- y Vinícius -ha jugado el play off de ascenso con el Huesca- el 17 de julio, mientras que el 20 de julio se incorporan Carlos Soler, Gayà y Nani -han estado con sus selecciones en Europeo Sub´21 y en la copa Confederaciones-. Los canteranos el día 7 de julio, que es cuando empiezan los entrenamientos. ¿Cuántos canteranos? Dice el club oficialmente que entre cinco y siete...