Diego Alves: "Algunos jugadores importantes como yo igual tenemos que salir"

"Con el Valencia CF tengo un contrato hasta 2019. Como hubieron muchos gastos anteriormente, el club tiene que renovarse financieramente y por lo tanto es posible que algunos jugadores importantes como yo igual tenemos que salir, pero todo sería hablado con el club. Tengo que volver en unos 10 días, y vamos a sentarnos para ver si hay alguna opción". Son palanras del guardameta del Valencia CF Diego Alves en una entrevista concedida en Brasil A Globoesporte, en las que habla de su posible salida.

El meta niega contactos con la Roma y reconoce que "Monchi quiso llevarme al Sevilla la temporada pasada, no tuve contacto con la Roma, no tuve contacto con Monchi. Hasta ahora, no tengo ningún tipo de novedad respecto a mi situación, afirma.

El Valencia ha citado a Alves el próximo 17 de julio, dos semanas después del regreso al trabajo de la plantilla este lunes, mientras trata de contratar otro portero, el también brasileño Neto, de la Juventus.