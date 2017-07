El Valencia rechaza una propuesta de la Juve por Joao Cancelo

Cancelo tiene que incorporarse a los entrenamientos con el Valencia el próximo lunes 17 de julio pero hay posibilidades de que no sea así porque cuando llegue la fecha estipulada por el club tal vez pertenezca a otro equipo, aunque en ese caso, está por ver si en calidad de cedido o traspasado.

El lateral derecho portugués está en el mercado, y durante las dos próximas semanas las negociaciones con los clubes interesados se van a intensificar porque el objetivo no es otro que sacar dinero por él, si bien el Valencia se está encontrando con dificultades que derivan de la mala temporada que del lateral portugués. Tanto es así, que el club es consciente de que no es el mejor momento para traspasar a este jugador cuyo potencial es indiscutible, pero la alarmante falta de liquidez obliga a vender a los jugadores que tienen mercado, y Cancelo es uno de ellos. Y valga como prueba lo poco que el Valencia ha sido capaz de sacar por Enzo Pérez, un futbolista que en Europa no tenía mercado.

No es el caso de Cancelo. En este sentido, la Juventus de Turín es uno de los equipos que ha mostrado interés en él y según ha podido saber este diario los contactos ya se han producido, pero de momento el Valencia ha rechazado la primera propuesta italiano. Y parece lógico este rechazo porque si se vende a Cancelo cuando menos dinero vale porque lo que hace falta es liquidez, no tiene sentido que salga en calidad de cedido. Y es que la propuesta que ha llegado a Mestalla desde Turín es, efectivamente, de cesión con una opción de compra futura no obligatoria, o dicho de otra manera, una opción de compra que no comprometa demasiado a la Juventus.



Los clubes tienen dudas

Y todo porque en el conjunto italiano hay dudas sobre el rendimiento del futbolista. Recuérdese que el FC Barcelona le hizo un seguimiento deportivo a Cancelo en la temporada 2015/16 porque lo consideraba un potencial candidato a sustituir al brasileño Dani Alves, y durante la temporada 2016/17 ha terminado descartando al jugador hasta el punto que sigue buscando un lateral derecho y Cancelo ya no está en la lista.

Aún así, y a pesar de que Marcelino insiste cada vez que hace una entrevista en pedir "inversión" para afrontar los cambios que quiere hacer el Valencia, en el club no hay inquietud porque Cancelo tiene mercado y si no es a la Juventus será a otro equipo. Recuérdese que la plana mayor valencianista acudió semanas atrás a reunirse con el agente de Cancelo, Jorge Mendes, y que entre otros temas, se le pidió ayuda en la operación salida y que Mendes se comprometió a traer una oferta por el jugador. De momento, el Valencia ha rechazado la primera propuesto que ha llegado por Cancelo y ha optado por esperar, aunque eso pueda significar que la Juventus se retire de la puja. El equipo que entrena Allegri está buscando recambio para Dani Alves, que se ha marchado al Manchester City, y Danilo, del Real Madrid, es otro de los jugadores que maneja.