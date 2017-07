El Valencia mira de cerca a Nicolás de la Cruz

Casi contra viento y marea trabajan los técnicos del Valencia y sus ejecutivos tratando de reforzar el equipo para la temporada que va a comenzar. Tienen mucho que fichar y poco dinero. Así de claro. Y un entrenador exigente que pide y pida cada vez que tiene la oportunidad. Las prioridades de Marcelino, nuevo entrenador del conjunto de Mestalla están muy claras; el asturiano considera puestos vitales la portería, la defensa y el doble pivote. Concretamente quiere que el club fiche un portero porque ha vendido a Mat Ryan y no cuenta con Diego Alves, quiere también tres centrales porque ha salido ya Mangala y tampoco cuenta con Abdennour y Aderllan Santos, y dos centrocampistas que jueguen por delante de la defensa, dos mediocentros, porque ya han salido Enzo Pérez y Mario Suárez.

Y además, en esas posiciones que considera vitales para hacer un equipo competitivo, Marcelino no quiere experimentos, es decir, nada de apuestas porque ahí no hay margen de error. Al respecto, los nombres que hay sobre la mesa así lo acreditan, futbolistas veteranos y con experiencia suficiente como para que se les pueda exigir un rendimiento, si no inmediato, sí a corto plazo. Uno es el brasileño Neto para la portería, que está en la Juventus, o centrales como el brasileño Gabriel Paulista en el Arsenal y ex del Villarreal –allí lo tuvo Marcelino- o el valenciano Raúl Albiol, cuya experiencia estás más que contrastada, por no olvidar al argentino Paletta, de 31 años que ha jugado en el Liverpool y la temporada pasada jugó treinta partidos de titular en el Milan en la Liga y al español Marcano, ahora en el Oporto y al que Marcelino entrenó en el Racing de Santander.

Y lo mismo pasa con los mediocentros. Mario Lemina y Milan Badelj son algunos de los nombres que están sobre la mesa, y al margen de lo complicadas que puedan ser las operaciones, uno -Lemina- pertenece a la Juventus y el otro -Badelj- es internacional absoluto con su selección, la croata. De hecho con Croacia es titular indiscutible como lo es con la Fiorentina, club al que pertenece.

¿Donde se puede arriesgar?

Donde sí está dispuesto Marcelino a aceptar alguna apuesta es en posiciones más ofensivas, y esto le da al Valencia cierto margen de maniobra porque se puede encontrar alguna buena oportunidad de mercado. Pues bien, según ha podido saber SUPER, el Valencia está intentando de fichar para esta temporada a uno de los mejores futbolistas del reciente Mundial Sub´20 que se ha disputado en Corea del Sur.

Se trata del centrocampista uruguayo Nicolás de la Cruz, de veinte años y que juega en el Liverpool de Montevideo. De La Cruz fue una de las revelaciones del reciente Mundial Sub´20 y, obviamente, uno de los mejores de Uruguay, una selección en la que brilló con luz propia y por encima del resto otro centrocampista, Federico Valverde, que pertenece al Real Madrid -ha jugado en el Castilla- y que esta temporada jugará en el Alavés en calidad de cedido. De la Cruz es una apuesta a la que puede acceder económicamente el Valencia porque todavía no ha llegado a un equipo grande de su país, pero sobre él ya han puesto sus ojos algunos clubes importantes. De hecho, el Milan se está planteando ficharlo y dejarlo cedido en Boca Juniors. Esta posibilidad atrae al joven futbolista porque en breve será padre por primera vez y se plantea retrasar un año el salto al fútbol europeo.



Paco Casal

Conviene recordar que el representante de Nicolás de la Cruz es Paco Casal, que hace unos años era el agente más poderoso del fútbol uruguayo e incluso del fútbol sudamericano, y que estuvo reunido con José Ramón Alexanko en la Ciudad Deportiva el pasado ocho de junio. De aquel encuentro el Valencia dijo que Casal había ido a hablar de sus negocios televisivos, pero lo cierto es que según información de este diario, el club de Mestalla está negociando con Casal, o al menos hasta hace unos días lo estaba haciendo, la posibilidad de fichar a este futbolista.

Conviene no olvidar que De La Cruz brilló con luz propia en el Mundial Sub´20 de Corea del Sur y que tal y que allí se encontraba haciendo informes Jorge López, miembro de la secretaría técnica del Valencia, al tiempo que Casal hablaba con Alexanko en la Ciudad Deportiva. Por otra parte, Miguel Ángel Angulo estuvo hace unas semanas en Uruguay viendo partidos en directo pero no está acreditado de manera absoluta que acudiera a ver jugar a De la Cruz. Sí vio al joven portero Gastón Guruceaga, del Club Atlético Peñarol.

En lo futbolístico, y salvando las muchas distancias, De la Cruz tiene un perfil similar a Denis Suárez, un jugador muy del agrado de Marcelino pero inaccesible para el Valencia. Es un centrocampista ofensivo, que puede actuar en banda pero que no llega a línea de fondo, trata de buscar siempre la diagonal.