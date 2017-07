Las Peñas del Sector 6 se sienten defraudadas

El cambio de discurso del Valencia no ha sentado bien a la afición. La fiesta del Sector 6 en Almàssera es la confirmación. El club arrancó el verano anunciando una reestructuración profunda en la plantilla. Sin embargo, Anil Murthy cambiaba el discurso oficial en sus primeras declaraciones como presidente del Valencia. Ahora no se habla de inversión. Todo lo contrario. Se reconoce que entre las limitaciones del Fair Play Financiero y la falta de ingresos europeos será difícil atender a los cambios que pide Marcelino García Toral. «Debemos hacer ajustes grandes y no será fácil». La frase de portada de SUPER. La misma que este domingo rondaba por las manos de algunos peñistas en la calle Alboraia. No se sienten engañados. Muchos se lo veían venir. Lo que sí están es defraudados porque, de nuevo, el club no cumple lo que promete. Y no es la primera vez. A la afición no le queda otra que aferrarse al entrenador. Como decía Alejandro de El Puig es «el único hilo al que agarrarse».

«Se veía venir. No me parece bien. Si quieren un club a la altura de la ciudad hay que invertir y creo que Peter Lim ya no está dispuesto», decía Josep de Museros. «Lo mejor es que digan la verdad y no engañen a la gente», apunta Paco. «Es que va un despropósito detrás de otro. Yo no sé si a Marcelino le han engañado también», advierte Miguel de Albuixech. En esa línea piensa Javi de Montcada. «Me parece fatal que no quieran poner ni un duro ahora. ¿Tiene que sacar rendimiento a esta plantilla? Marcelino es entrenador, pero mago no es. Yo creo que le han mentido y le han vendido una película que no es». «Si a Marcelino no le traen los jugadores que él quiere al final se va a ir», sentencia Rafa. Igual de desilusionado se encuentra Alonso de Meliana. «Me parece muy mal. Si las cosas se dicen hay que cumplirlas. Marcelino tiene que pedir, a él le han dicho que habrán cambios y de momento no hay. Si esto sigue igual ´arreglaets anem´». Pepe exige que el club atienda a las peticiones de Marcelino. «Me parece mal porque vamos camino de otra mala temporada. Si se dice una cosa se debe cumplir. Tenemos un buen entrenador, ha exigido fichajes y hay que cumplir con él». «No me creo ni la mitad de lo que dicen, nos toman el pelo», afirma Juan Antonio. «Es la canción de todos los años. No hay dinero y el poco que hay se invierte mal», añade Ramón Moedra. Estaba claro porque no hay ni un duro. Ya está bien que digan cosas que no cumplan. Yo lo que quiero es que hagan equipo y lo que hacen es traer jugadores de medio pelo por precios excesivos», dice cabreado Ramón de la Peña Facebook.

La afición se aferra a Marcelino como única tabla de salvación. «No me siento engañado porque sé lo que hay. Yo estoy a muerte con Marcelino. Es el único hilo al que agarrarse. Quiere una plantilla que se acople a lo que quiere jugar y ahora mismo no se parece en nada», avisa. La gente, como Eva de Albuixech, le apoya. «Marcelino tiene que seguir pidiendo porque el que tiene que llevar al Valencia arriba es él». «Marcelino es normal que quiera reforzar la plantilla. Confío en Marcelino. Solo en él. A la gente del club voy a darles un poco de tiempo a ver», aseguraba. «Es un entrenador serio y quiere una plantilla seria», añade José Carles. El otro consuelo, si no cambian las cosas, es que apuesten por canteranos. Frederic lo pide. «Me parece que no van a fichar mucho. Para eso que cojan gente de la cantera y se dejen de medianías». Igual que Joan. «Hemos fichado bien al entrenador, pero creo que no van a haber cambios en la plantilla. Han prometido cosas que no han hecho. Mejor que traigan jugadores de la cantera que sí que dan la cara». Todo esto es lo que piensa la afición del Valencia. Este domingo 2 de julio se acabaron las fiestas de peñas. La Convenció de Alzira será el próximo 12 de agosto.