Aderllan Santos, cesión con opción de compra de cuatro millones

Dos clubes brasileños negocian la incorporación en la próximas horas del defensa del Valencia CF Aderllan Santos, que todavía no se ha presentado para iniciar la pretemporada a la espera de que se resuelva su futuro.

Los dos clubes que han negociado con el futbolista y tratan de alcanzar un acuerdo con el Valencia CF son, según informa el diario Lance de Brasil, el Sao Paulo y el Inter de Porto Alegre. Sobre la mesa, propuestas de cesión por un año y medio, hasta finales de 2018, y una opción de compra de cuatro millones de euros.

Sao Paulo lleva ventaja al contar con el OK del futbolista desde hace varias semanas, pero todavía no ha llegado a un entendimiento con el club para llevar adelante la operación. El Valencia CF está a la espera y ha concedido dos días más de permiso al futbolista con la idea de que no regrese, aunque también está pendiente de alguna posibilidad de ceder al jugador en La Liga.

El jugador y su representante priorizan la opción de jugar la próxima temporada en Brasil. Aderllan tiene contrato hasta 2020 y costó en el verano de 2015 la cantidad de 9,5 millones que el Valencia ha abonado ya integramente al Sporting Braga.