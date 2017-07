Curro Torres: "Doy un pasito hacia adelante para ganarme el poder volver"

Empezamos con sus últimas palabras, se va pero con ganas de volver algún día, ¿no es así?

Sí bueno, cada uno tiene unos objetivos y el mío era seguir avanzando, a nivel personal, a nivel profesional. Creo que el trabajo nos ha dado la oportunidad de dar un pasito hacia adelante para seguir creciendo, tener una oportunidad y ganarme el poder volver.

¿Le ha costado mucho tomar la decisión tras este año tan emotivo?

Cuando uno está en casa, trabaja a gusto y las cosas salen bien, siempre cuesta tomar decisiones. Me ha llegado una oportunidad importante que también se tiene que aprovechar, pero yo creo que en las decisiones en mi vida siempre he tratado de ser valiente y creo que, aunque sean difíciles, es la acertada.

¿Cuando toma la decisión?

¡Uff! Ha sido una semana complicada, como he dicho antes estas decisiones no son fáciles. Cuando se ha podido concretar todo tienes que tomar la decisión y la que hemos tomado es dar un paso al frente y tener esa oportunidad.

Atrás deja grandes momentos, muchos sentimientos, recordamos los lloros en Albacete. ¿Qué se lleva de esos días?

Me llevo muchísimo cariño, creo que he recibido más de lo que he podido dar yo, he tratado de devolverlo con muchísmo trabajo y esfuerzo. Creo que así ha sido y que la gente se puede sentir orgullosa de todos nosotros y esa era una de las premisas. El orgullo de ver crecer a futbolistas y que tengan su sitio dentro del fútbol creo que ya es importante, es para lo que estábamos nosotros. Pero bueno, a nivel general y a nivel colectivo creo que hemos dado un paso al frente en todos los sentidos y el reconocimiento de la gente ha sido maravilloso. El otro día, más allá de haber perdido esa eliminatoria, creo que recibí todo el cariño y estoy realmente emocionado.

También decía Arias en una entrevista a SUPER que habéis dado una lección, que es histórico ver la respuesta de la gente, cómo habéis enganchado, ¿no?

Hemos tratado de enganchar a la gente desde siempre, en el Puchades, porque los chicos siempre se sienten bastante reforzados cuando su afición viene a verlos, pero comprendíamos también que teníamos que hacer méritos para que la gente se ilusionase con nosotros. Como el equipo ha respondido, la afición siempre responde y nos ha reforzado muchísimo. Ahora, esperamos haber abierto un camino, que la gente se anime a ver al Mestalla, que los chicos lo necesitan.

Cuando cogió el Mestalla al final de la 13/14, ¿imaginaba llegar a desplazar a más de mil personas, que el equipo pudiese llegar a enganchar y representar a tanta gente?

Mira, la afición del Valencia es tan grande que es capaz de cualquier cosa, yo creo que cuando tú le das siempre recibes. Es verdad que somos un equipo filial y es complicado ver tanto movimiento a nivel de gente pero el equipo les ha transmitido ilusión y una serie de valores que quieren que el futbolista del Valencia tenga y sentirse identificado.

Hablaba de abrir un camino al filial, ¿cree que esta gran temporada puede suponer un pequeño antes y después en la dimensión del filial?

Bueno, nuestro trabajo era también enganchar a cuanta más gente mejor, no hay que olvidar que estamos en esa última etapa de formación y que nuestra principal labor es formar futbolistas para que estén preparados para estar arriba. Habrá que tener paciencia porque después de este año no es fácil para nadie el año siguiente, pero eso no quita que como siempre en el Valencia hay buenos futbolistas, independientemente de como venga el año los chicos lo agradecen y esperamos haber puesto un pequeño granito de arena para que la gente se ilusione.

A la temporada solamente ha faltado ponerle la guinda, ¿cómo llevan el palo de no ascender?

Mira, nosotros empezamos la temporada con la misma ilusión que siempre, con el mismo objetivo de siempre. Yo creo que ni los más optimistas pensaban que podíamos estar en una situación como la que hemos vivido, pero se ha demostrado al final que con trabajo, con ilusión, los chicos han formado un grupo sensacional. Cada uno ha tenido su momento dentro de la temporada, han aportado su granito de arena, han seguido creciendo, han creído mucho en el trabajo que hemos estado haciendo y como entrenador esto es muy valioso porque me han puesto las cosas muy fáciles.

En una liga muy complicada como es la Segunda B Grupo III, hemos sido muy regulares y poco a poco nos hemos metido en una zona privilegiada. En años anteriores el equipo ha sufrido para mantener la categoría pero una vez metidos ahí no teníamos nada que perder, los chicos se han desatado y han empezado a hacer cosas, hemos hecho el mejor fútbol de la temporada a nivel colectivo y los resultados están ahí. Nos hemos enfrentado a muchos equipo, el último, el Albacete también se merecía ascender porque su año fue sensacional. Creo que hemos hecho una eliminatoria muy buena y hemos tenido opciones hasta el final.

Lo que habéis hecho es histórico, hay gente de dentro del fútbol que dice que estas cosas solo las consigues cada 15 o 20 años, ¿lo ve así?

Bueno, te he dicho antes, es muy complicado, se tienen que dar una serie de circunstancias, pero esto no es solo de un año, sino de dos o tres. Soy de la opinión que ha sido un proyecto desde el primer día que empezamos, los chicos han ido evolucionando.

Una duda, ¿si el equipo hubiese subido a Segunda seguiría aquí?

No lo sé, no es una de las cosas que me haya puesto a pensar. El domingo hasta que se acabó el partido pensamos exclusivamente en cumplir el objetivo. En ese momento lo importante no era el futuro del entrenador, era que el Mestalla cumpliese el objetivo marcado. Yo creo que el club siempre me ha valorado bien y lo ha hecho hasta última hora también, no tengo ningún tipo de queja si no que estoy agradecido de cómo me han tratado y cuidado.

Tras tres años y medio, se le ha visto también un punto más de madurez en la categoría, ¿era ahora el momento de dar el salto?

El momento es cuando tienes la oportunidad, a veces uno está preparado y no tiene la oportunidad de poder darlo.

En la rueda de prensa en Albacete dijo que había jugadores preparados para jugar en el primer equipo...

Su rendimiento ha sido de una gran altura, de estar preparados para poder estar porque cuando han tenido que ir a entrenar o ir a jugar con el primer equipo han demostrado que están capacitados, pero la Primera División son palabras mayores y hay que estar capacitado no solo a nivel futbolístico sino en muchos aspectos. Este es otro trabajo que nosotros teníamos que hacer para que lleguen lo más preparados posible y ahora es el momento de demostrar que muchas veces no hace falta ir a buscar fuera. Pero hace falta darles oportunidades, creer en ellos, tener paciencia porque uno exige que tiene que haber cantera pero cuando llegan se tiene muy poca paciencia.

Uno de sus primeros éxitos es Carlos Soler, ¿cómo lo vivió y cómo formó al jugador competitivamente?

Es injusto decir que es un éxito de Curro, es un éxito de la Academia del Valencia. Llegó muy joven, ha pasado por muchos entrenadores que todos son importantes en esa formación, lo que pasa es que cuando llega al filial, en ese último tramo que cambia el fútbol al que ellos están acostumbrados a vivir, él lo interpretó a la perfección. Desde el primer partido ya lo demostró con 16-17 años, era juvenil de segundo año y demostró la capacidad que tiene. Ha cometido errores lógicamente por su juventud, pero cada día da un paso al frente enorme, cada día va creciendo. Un futbolista que yo creo que ha sido uno de los tapados de la Academia, que ha ido creciendo y al final le ha llegado su recompensa.

En el caso de Lato creo que aún ha tenido más incidencia porque lo tuvo en la Valenciana Sub-15.

Estuvo pero no entró en la última convocatoria porque a esa edad las convocatorias son difíciles a la hora de llevarte gente de Villarreal, Valencia, Levante... El mismo Carlos Soler tampoco estuvo conmigo. Los chavales van evolucionando independientemente de que en esa época puedan ir destacando, luego quedan los años más difíciles en esa última etapa de formación, pero bueno, no hay que descubrir a Lato, es un chico con un compromiso brutal, con él, con el grupo y con el Valencia. Es muy inteligente, aprovecha muy bien sus oportunidades sabe lo que tiene que hacer y está capacitado para estar ahí.

Sivera llevó un aprendizaje en un año sin jugar y este año ha crecido en un entorno de confianza y ha demostrado ser un portero a tener en cuenta en el futuro.

Sí, lo viene demostrando desde el primer día. Lo cogí en la Selección Valenciana en su momento, jugaba en el Hércules y ya se podía ver la clase de portero que podía ser. Ha ido dando pasos en la Academia. Pasó un año complicado en el que no jugó pero tuvo gente cerca como Álex, que le ayudó mucho, y cuando le ha tocado ha sido una persona importante en el grupo, lo ha demostrado. Tiene muchas cosas que mejorar pero eso viene también con la edad, es un portero de futuro.

Hay una afirmación quizá absurda que dice que el filial del Valencia es un equipo de veteranos, ¿qué piensa Curro de esa afirmación?

Los buenos jugadores tiene que estar rodeados de gente que les dé tranquilidad. Los jugadores que han llegado han tenido un compromiso brutal con los chicos, con el club, con nosotros. Han aportado serenidad a jugadores de enorme proyección, han ayudado en el día a día, en el terreno de juego.

No todos los momentos fueron buenos, ¿sintió en todo momento el respaldo del club?

Me han ayudado muchísimo, gente como José Ramón Alexanko en la forma de trabajar. Me he sentido respaldado, de hecho su experiencia me ha hecho mejor entrenador, me ha dado tranquilidad. Estoy agradecido porque siempre ha estado a mi lado, no solo él porque hay mucha gente detrás suya que trabaja y también nos apoya en todo momento. También desde el club, Layhoon siempre ha estado muy pendiente del Mestalla, muy ilusionada con un proyecto de cantera.

Se ha acordado de José Jiménez también en su despedida por redes.

Bueno, es que para mí el´pequeñín´ como yo le llamo es una persona especial que siempre ha estado a mi lado. Hubo un momento en estos últimos tres años que con los cambios que ha habido en el club fue un verano complicado y bastante movido donde él trabajó muchísimo como lo hace siempre. Es un conocedor de todo el fútbol, tanto el de profesional como el de cantera y para mí es una de las personas más importantes que he podido tener por su apoyo, por su conocimiento y entiendo que merece un reconocimiento especial por todos los años en los que lleva haciendo cosas. Seguro que se ha equivocado muchas veces como nos equivocamos todos pero hace un trabajo que tiene su valía, tiene su valor y creo que toda la gente tiene que saberlo

¿Y de Peter Lim también se ha acordado?

Me acuerdo de todas las personas que están en el club y creo que es una persona que en su día, en una conversación que yo tuve, nos pusimos un objetivo que casi se pudo cumplir y bueno, estoy agracecido a todas las personas que me han dado la oportunidad de crecer, no tengo nada que reprocharle absolutamente a nadie.

Por acabar, el Valencia pierde un entrenador pero gana un aficionado más imagino.

Bueno, yo creo que lo he demostrado siempre. El club me ha dado muchísimo durante todo este tiempo desde que llegue aquí a Mestalla, cuando llegué al filial como jugador y a día de hoy. Es el club que llevo en el corazón y quiero que esté lo más arriba posible y recupere otra vez su estatus a nivel social y futbolístico. Se lo merece todo el mundo, el aficionado y la gente de dentro que está trabajando aunque no siempre las cosas se dan como uno quiere. Esté donde esté, soy valencianista, un aficionado más.

¿Esperaba cuando se retiró como jugador tener estos momentos en el Valencia como entrenador?

Aún espero vivir momentos parecidos o mejores, trabajo cada día para ello. Lo que no se espera uno es la movilización que tuvo todo el mundo y esto es especial porque somos el segundo equipo y era difícil poder hacerlo. Esto no se espera, se consigue con el trabajo diario. Creo que los chicos han escrito historia y aunque no pudimos cerrarla de la mejor manera creo que tenemos de todas formas un final feliz.