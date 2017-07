Carta de despedida de Endler

La guardameta chilena, Cristiane Endler, ha escrito una carta de despedida a la afición valencianista en redes sociales tras el anuncio de su traspaso al PSG:

"Mi paso por el Valencia fue corto como intenso. Siempre voy a agradecer lo bien que me recibieron desde el minuto 0. La acogida tanto de la directiva como la de La Recta de Paterna me hizo sentir como en casa, me hizo volver a disfrutar de jugar al máximo nivel, me hizo sentirme nuevamente plena, futbolística y personalmente.

Creo que en la vida las cosas no pasan por casualidad y si yo estuve los últimos 12 meses en este hermoso club no fue en vano. No voy a mentir, no fue fácil decidirme por jugar en el Valencia la pasada temporada, había muchos motivos para creer que quizás la decisión podía haber sido otra. Sin embargo, desde que pisé las oficinas y la ciudad deportiva, o más bien, desde que pisé Valencia, me hicieron sentir como en casa y me dieron la seguridad para sentirme a gusto y poder rendir en la cancha. No es fácil estar a miles de kilómetros de tu casa y de la gente que te ama, por lo que agradezco a mis compañeras por haber llenado ese espacio durante este último año. Me llevo personas que pasaron de ser simples compañeras de equipo a grandes amigas, me llevo el mejor recuerdo de una directiva encabezada por Salvador Belda, Pedro Malabia y Marina Gassent, quienes intentaron entregarme todas las comodidades en la medida de lo posible. Agradecer a Cristian Toro por la confianza entregada durante la temporada y la pasión desplegada en su labor.

Mención especial a Pablo Moreno, entrenador de porteras, por la dedicación, por la preocupación dentro y fuera del campo, por ayudarme a crecer y a amar aún más lo que hago. En lo personal considero que me voy más grande que cuando llegué, porque ahora creo que soy mejor futbolista y más importante aún, mejor persona.

Espero poder haber aportado al crecimiento de esta linda institución y que ojalá nos volvamos a encontrar en la vida y en una cancha de fútbol.

Ahora voy por un nuevo desafío en mi carrera deportiva que me seduce mucho por la importancia de mi nuevo club en el fútbol femenino, espero estar a la altura y vivir una linda experiencia, pero nunca me olvidaré de los colores blanquinegros.

Amunt Valencia por siempre. Gracias."