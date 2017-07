Marcelino llegará a Paterna y se encontrará con... ¡Santos!

Pensaba Marcelino García que antes del 7 de julio tendría algún fichaje, pero no que se encontraría en la ciudad deportiva con Aderllan Santos, Sí, el nuevo etrenador llega este viernes para incorporarse al trabajo de pretemporada y se encontrará en su primer día en Paterna con un jugador que no estaba invitado a esta fiesta.

Aunque el club ha alzanzado un acuerdo para ceder a Aderllan con una opción de compra al Sao Paulo, no han podido convencer todavía al futbolista de que su sitio no está aquí. El brasileño se presentó en la noche del miércoles en València y está en las instalaciones del Valencia CF en Paterna desde las 8:30 de la mañana. El central también se apunta de momento a la ´fiesta´.



Pasadas las 20:00 de este miércoles aterrizaba en València el brasileño, un viaje inesperado porque en el Valencia CF se daba por hecho el acuerdo con el Sao Paulo para que el central se marche cedido hasta final de 2018 con una opción de compra que estaría alrededor de cuatro millones de euros. De hecho, cuando el jugador tomaba el vuelo los dos clubes terminaban de intercambiar documentos a la espera de la firma del jugador, que no se ha producido para sorpresa de unos y otros.

El Valencia CF, en vista de la incomprensible maniobra del jugador, no ha tenido más remedio que citarlo en la ciudad deportiva a partir de las nueve de la mañana como al resto de jugadores de la plantilla, aunque más que para incorporarse al trabajo, porque antes tendría que pasar todas las pruebas y analíticas que se han efectuado a los jugadores desde el lunes, será para pedirle explicaciones por su extraña actitud.

No está claro quién será el encargado de coger el toro por los cuernos, si Alexanko, Mateu Alemany o el propio Marcelino, pero en el cliub tienen idea de hablar muy claro con él y dejarle un panorama muy crudo para el caso de que no acepte marcharse al Sao Paulo lo antes posible. La idea es que el central no empiece este viernes el trabajo de campo a las órdenes del nuevo entrenador, el Valencia no cuenta con él.

Hasta en Brasil se daba por hecho en la tarde de ayer el acuerdo, aunque es el propio futbolista el que no ha dado el sí definitivo, un hecho que sorprende más todavía cuando han sido él y su agente, que se supone viene también a València, los que han apostado por quedarse a jugar en Brasil frente a alguna otra propuesta que ha habido de Europa, que era incluso mejor para los intereses del Valencia CF.

Sobre el papel, el acuerdo es por la cesión de los derechos del central hasta diciembre de 2018, liberándose el club del cien por cien de su ficha y con una opción de compra alrededor de los cuatro millones de euros. Costó 9´5 hace solo dos años.