Mateu Alemany confirma que Alves tiene que salir del Valencia

Mateu Alemany presentaba al nuevo portero del Valencia CF Norberto Murara 'Neto' y la pregunta sobre la situación de Diego Alves era obligada, porque el club hasta el momento no se había pronunciado públicamente sobre la posible salida del meta también brasileño.

El director general del Valencia CF no deja dudas: "Sobre Alves lo primero que tengo que decir es que nosotros no queremos sacar a nadie, tenemos una plantilla de futbolistas y Diego Alves tiene una larga trayectoria que respetamos. Lo que sí es cierto es que él y el club tenemos la creencia de que su etapa ha sido larga y habría que hacer un impass, no sé si provisional o definitivo, con una alternativa que motive al futbolista. Es intención de las dos partes que Diego busque un nuevo proyecto, la etapa actual se podría aparcar o finalizar y estamos en ello, pero no se trata de quitarse a nadie de encima", ha reconocido.