Marcelino tendrá a los jugadores más de 12 horas en Paterna

Marcelino García ya se ha puesto a los mandos del Valencia CF y los futbolistas lo van a notar desde el primer día. Son muchas las dinámicas que quiere cambiar y todos los detalles importan para marcar un antes y un después en el rendimiento del equipo. Viene ilusionado, viene con ganas y, sobre todo, entra muy fuerte. Por lo pronto, su primer día de trabajo con los jugadores en la ciudad deportiva va a romper moldes, porque el entrenador ha concentrado al equipo mañana, tarde y noche. Todo el día. Los futbolistas, todos los que tienen contrato y están disponibles además de los canteranos, tendrán que presentarse a primera hora de la mañana para desayunar con tiempo suficiente para que la sesión de entrenamiento propiamente dicha comience a las 9:30.Ni antes ni después.

Las novedades, sin embargo, vienen a continuación, porque después del entrenamiento todos los jugadores han de quedarse a comer en Paterna. La mesa se pone a las 13:00. Después, que nadie se vaya. Un par de horas de descanso en las habitaciones que ya están reservadas al efecto en el hotel que hay junto a la ciudad deportiva. A partir de ahí, merienda en dos grupos y dos sesiones de trabajo en gimnasio por la tarde también en dos grupos, más entrenamiento sobre el campo a las 19:00 a puerta cerrada y, para finalizar, cena todos juntos a partir de las 21:00.

Este es el plan que tiene Marcelino para su primer día al frente de la plantilla del Valencia CF, horas antes de tomar el sábado un vuelo que les llevará hasta Ginebra, para de allí desplazarse en autobús hasta la localidad de Évian-les-Bains, en Francia, donde pasarán juntos más de una semana. La maquinaria futbolística del nuevo Valencia CF arranca aunque el técnico vuelve a recordar que hay mucho por hacer para que la plantilla sea lo más parecido a lo que él quiere. No están todos los que tienen que ser, sobran y faltan futbolistas, así lo explicaba este jueves en una entrevista emitida en el programa 90 minutos de CV Radio, con Manolo Montalt al micrófono: «Altas tiene que haber más de seis sin contar los jugadores que vengan del filial. Bueno, igual en vez de seis son cinco, pero tenemos que creer. Sigo manteniendo lo mismo, dije hay que hacer una reestructuración amplia, no puedo modificar. Sobre las bajas aún estoy un poco descolocado, han salido algunos, pero aún debe salir alguno más».

«La situación del Valencia es difícil, venimos de dos temporadas muy malas ocupando el puesto doce, somos tremendamente optimistas –dice en la entrevista– pero con esta plantilla podríamos mejorar uno o dos puestos, por ejemplo no podríamos llegar a Europa, no nos consideramos con esa capacidad, por lo tanto hay que modificar cosas», explica Marcelino. Asegura, además, que como dijo en su presentación, «lo realmente importante es que el día 31 el cuerpo técnico estemos satisfechos con la confección de la plantilla».

¿Está convencido de que será así? «Sí, creo al 90%, estoy casi seguro de ello. Marcelino exige unas determinadas situaciones, pero si el club pensara de forma opuesta yo no estaría entrenando al Valencia. Estamos aquí porque todos pensamos lo mismo. La temporada pasada recuerdo que en el Valencia querían salir una serie de jugadores y no salieron, luego hemos visto cómo ha ido la temporada. Hay jugadores que no deben estar aquí la próxima temporada. Voy a empezar a entrenar con unos futbolistas y quizás esté equivocado con muchos, pero en algunos jugadores no tenemos dudas. Queremos que salgan», concluye el técnico asturiano. Así de claro.

Este es el plan para los jugadores este viernes 7 de julio:

EL PLAN DE TRABAJO

Primer día de Marcelino