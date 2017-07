El Dépor quiere a Diego Alves

Diego Alves podría convertirse en las próximas horas en jugador del Deportivo de La Coruña, que estudia con el futbolista y el Valencia CF una cesión hasta final de temporada del guardameta brasileño.

El Valencia reconocía este viernes en la presentación de Neto, el nuevo portero fichado por cuatro temporadas, que el ciclo de Alves está acabado y se estaba buscando una salida temporal o definitiva. Según publica el medio brasileño Globoesporte, noticia confirmada por SUPER, el club que más interesado está en hacerse en estos momentos con el portero es el Depor, después de que recientemente se cerrara la vía del Torino con el fichaje de Sirigu.

Diego Alves y el Valencia CF están de acuerdo: ha llegado el momento de cerrar el ciclo. Una de los puntos fundamentales en la regeneración de Marcelino era la salida del brasileño antes de la pretemporada (se incorpora el día 17) y desde ese punto de vista se trabaja. No es la única vía –de hecho, desde Italia se insiste en el interés de la Roma–, pero el equipo gallego ofrece una salida que puede convencer a todas las partes.



Mateu Alemany deslizó la posibilidad del préstamo en la presentación de Neto: «Es el momento de hacer un impasse, que aparque o finalice la relación».

La cesión sería de un año y Alves tiene contrato hasta 2019, pero no va a tener menos valor dentro de una temporada. Al contrario. La clave: el Valencia sacaría al futbolista que no quiere Marcelino y el portero tendría el contexto que busca: no quiere ser alternativa, quiere ser importante y jugar. Su objetivo es el Mundial de Rusia. El problema es la ficha del futbolista, su caché está lejos de los posibles del Depor.