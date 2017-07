Javi Jiménez renueva hasta 2020

El central del Mestalla, Javi Jiménez, se incorporó el viernes a la pretemporada con premio incluido. El Valencia ha llegado a un acuerdo con el canterano para ampliar su contrato por tres temporadas. Hasta el 30 de junio de 2020. Todo un reconocimiento para un joven futbolista en el que el club ha depositado muchas esperanzas. Especialmente José Ramón Alexanko. El Director Deportivo, que fue central en su etapa de jugador, ve en ´Jotamendi´- como le conocen en Paterna- las condiciones de un defensa con proyección de primera. El de Aldaia, a sus 20 años, se ha ganado en el campo el derecho a poder convencer a Marcelino García Toral este verano. Es su momento.

Marcelino, tal y como publicó Superdeporte, maneja buenos informes de Javi Jiménez, así como de Nacho Vidal y Nacho Gil, y tiene muchas ganas de verlo en acción. Su segundo Rubén Uría tomó nota del central en directo durante el ´play-off´ de ascenso a segunda y gusta. De hecho, no se descarta que Javi Jiménez pueda convertirse en el cuarto central del primer equipo si rinde a un nivel alto en la pretemporada. Está en sus manos. De esta forma, el club se ahorraría dinero y se aseguraría el hambre y el compromiso de un futbolista entregado al Valencia desde que era un niño.

El de Aldaia estaba doblemente feliz por renovar y arrancar la pretemporada con el primer equipo. Es una inyección de confianza para él. "Es un paso adelante y siempre que vayamos hacia adelante es buena señal. Estoy muy contento de renovar y que el club confíe en mí. Más no se puede pedir. Quedé contento con mi temporada a nivel individual, pero estoy muy contento con renovar y poder empezar la pretemporada con el primer equipo. Hemos firmado hasta 2020 y me da mucha confianza". Javi está dispuesto a "pelear" por hacerse un hueco en el primer equipo. Tiene posibilidades reales y lo sabe. "Mi objetivo desde pequeñito siempre ha sido jugar en el primer equipo, poder asentarme ahí, pero está claro que es complicado. Voy a pelear y hacer lo posible para quedarme. Vamos a pelear, no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Lo que el cuerpo técnico decida".



"Encantado" con Marcelino

Jota -otro de sus apodos por las iniciales de su nombre y apellidos- se puso ayer a las órdenes de Marcelino y las sensaciones no pudieron ser mejores. "Ha hablado a todo el grupo y la verdad que muy buenas sensaciones, estoy muy contento. Empezar en el primer equipo con tanto jugador bueno y que te acojan tan bien es muy bonito". El viernes se unió al grupo junto al resto de canteranos. Con ellos será más fácil. "El año pasado hicimos buen equipo y piña y la pretemporada con ellos se va a hacer más amena", asentía.