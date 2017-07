Después de Neto, a por los centrales y el mediocentro

El club, siguiendo la hoja de ruta establecida con el fichaje del portero, mantiene, bien por disponibilidad económica o por que puedan producirse salidas en la plantilla actual, esperadas o no. También de cómo vaya avanzando la pretemporada, porque hay jugadores entre los 24 que están en Francia que se están jugando la posibilidad de entrar en esos planes. En función de que Marcelino decida quedarse o no con Maksimovic, la primera impresión apunta a que no, pueden venir uno o dos centrocampistas.con gran presencia física es innegociable y uno de los objetivos es el croata Milan Badelj . El jugador de la Fiorentina, que acaba contrato el próximo año, regresa de sus vacaciones y ha de incorporarse al equipo. Aunque su idea es salir y en ese sentido su postura va a ser determinante para que el club viola ceda en sus pretensiones. La Fiorentina ha deslizado en las últimas horas que no tiene ofertas por el jugador y que no va a marcharse por menos de seis millones de euros . Un precio que empieza a cuadrar en la cuentas del Valencia CF para uno de los jugadores que tienen los técnicos marcados en rojo en su agenda. Mediocentro defensivo internacional y experimentado, 28 años. En el aire están igualmente las situaciones de Álvaro Medrán y Parejo, una vez confirmada la salida de Enzo Pérez a River.