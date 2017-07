Paterna: Fábrica de laterales izquierdos

La fábrica de laterales izquierdos del Valencia es inagotable. La ciudad deportiva se ha convertido en los últimos años en una auténtica máquina de producir especialistas de élite. El ´3´ con denominación de origen Paterna es una marca registrada que cotiza al alza en el Valencia y en el fútbol europeo. Ofrecen garantías deportivas y se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos del club. El Barcelona pagó 14 millones de euros por el fichaje de Jordi Alba en 2012. Dos años después el Bayern de Munich dejaba 11 ´kilos´ en las arcas del club por el traspaso de Juan Bernat. Los siguientes en esa lista de elegidos son José Luis Gayà y Toni Lato. Por suerte, aún en casa. Ambos fueron pretendidos por el Real Madrid en su día y están llamados a ser importantes esta temporada con Marcelino García Toral.

Eso sí, siempre que Peter Lim no quiera hacer caja otra vez vendiendo al de Pedreguer. Gayà tiene contrato hasta 2020 con una cláusula descendente que pasará automáticamente de 50 millones a 30 en 2018. Lato acaba de ser blindado por el club con 80 ´kilos´. Igual que Carlos Soler. Si algo tiene la cantera del Valencia en los últimos años es la habilidad de sacar laterales izquierdos de primer nivel. Hay presente y también futuro. Ya hay un siguiente. El esperanzador debut de Álex Centelles en el primer equipo confirma que no hará falta ir al mercado por un tiempo. El futuro del Valencia en la posición de ´3´ continúa estando en casa.



´Cente´ debutó en Lausanne a lo grande. Como solo pueden hacerlo esos canteranos a los que ni siquiera les intimida su primer día. Lejos de ponerse nervioso completó una primera mitad para la esperanza con una asistencia de gol a Mina en la primera de sus tres incorporaciones por banda. Normal que el cuerpo técnico y sus compañeros le dieran la enhorabuena al final del partido.



Álex, el único juvenil en la pretemporada, sorprendió a Marcelino y a muchos aficionados en su estreno. No tanto a los que siguen su progresión desde que ingresó en la escuela con ocho años. Álex tiene una fisionomía diferente a Alba, Bernat, Gayà y Lato. Mide 1,86 metros a sus 17 años y coordina a la perfección la calidad individual del interior y la fuerza y recorrido del lateral. La Federación tiene buenos informes de él. Ha sido internacional sub´ 17 con la española y la temporada pasada fue uno de los fijos de Mista en División de Honor. El que más minutos jugó junto a Badal. La idea es que Álex dé el salto a la plantilla del filial este verano, con el que ya hizo la pretemporada el año pasado a las órdenes de Curro.

´Cente´ lleva el fútbol en la sangre. Su padre, José Centelles, jugó en el Mestalla a las órdenes de Carlos Simón y Rielo. Ingresó en la escuela con ocho años procedente del Crack´s tras exhibirse en el COTIF como interior. Lo hizo en un Benjamín B de Rubén Mora que pronto se le quedaría pequeño. Su etapa en infantiles fue determinante. La salida de Isierte al Barça provocó que Soto, segundo de Curro en el filial y ahora en el Lorca, lo reconvirtiera en lateral. En cadetes dio el estirón y pasó de ser uno de los más bajitos a uno de los más altos. Allí ganó la ´Nike Cup´ con Angulo. Con solo quince añitos disputó sus primeros amistosos con el Mestalla. Contra el Lliria, la Valenciana -en la que inexplicablemente no estuvo el año pasado- y el Levante B llamando ese día la atención del seleccionador nacional Santi Denia. El Valencia puede estar tranquilo. Hay lateral izquierdo a la vista. Otro más.