El Alavés quiere a Sivera en propiedad

Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, está deportivamente enamorado del actual tercer portero del Valencia CF, Antonio Sivera. El de Xàbia es una de los porteros con mejor futuro del panorama nacional y el club vitoriano quiere suplir con él la salida de Adrián Ortolá para que compita por la titularidad con Fernando Pacheco. Los vitorianos han hecho una oferta al Valencia para hacerse en propiedad con Sivera, una posibilidad a la que la entidad valencianista es reacia debido a la enorme proyección del portero internacional en prácticamente todas las inferiores de la selección española desde la sub-18 hasta la sub-21.

El Alavés reconoce contactos con el Valencia y los representantes del guardameta de 20 años para abordar su fichaje. En los planes de Sivera se enmarca buscar un destino en el que seguir fomentado su crecimiento como portero con minutos de juego, algo a día de hoy poco probable en el equipo de Marcelino, donde tiene por delante al recién fichado Neto y a Jaume Domènech. La previsión hecha por el de futbolista y, sobre todo, por el Valencia CF era la de estudiar las distintas opciones de cesión que hay en Primera y Segunda tras una sensacional temporada con el Mestalla en la categoría de bronce.

Sin embargo, el Deportivo Alavés ha llegado a por Sivera con la intención de llevárselo en propiedad, lo que el Valencia no acepta si tiene que perder por completo el control sobre uno de un meta que agrada a Marcelino. La cesión no es una opción descartada, pero el Alavés ha contrarrestado en la negociación planteando una fórmula similar a la que utilizó en agosto de 2015 para fichar a Pacheco: un fichaje con opción de recompra para el club de origen. Entonces no trascendió cantidad por el traspaso del joven meta del Madrid Castilla, aunque los blancos se guardaron una opción de recompra de dos temporadas que expiró el pasado 30 de junio por 4 millones.

Sergio Fernández conoce perfectamente a Sivera de su etapa en el Hércules, mientras él era director deportivo en 2012 el portero se convirtió en la joya de la cantera herculana en la temprana edad de cadete. La evolución ha seguido siendo positiva en los juveniles y el Mestalla y ha recomendado el fichaje al Alavés. La idea con la que los vitorianos negocian es la de hacerse con los servicios de Sivera a cambio de una contraprestación económica no demasiado elevada. Al VCF, por contra, no le motiva esta circunstancia y, únicamente, a través de una cesión o no perdiendo el control sobre el meta lo va a estudiar. Sivera también se ha dado unos días para reflexionar.