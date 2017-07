Penev: "No descarto entrenar algún día en primera, pero ahora estoy centrado en el Mestalla"

El Valencia CF ha presentado este mediodía a Luboslav Penev como nuevo entrenador del Valencia CF Mestalla. El exjugador del Valencia CF, que sustituye en el cargo a Curro Torres, ha destacado que el "objetivo es formar jugadores para el primer equipo" y que se pone a las órdenes de Marcelino para lo que él le pida.

En el acto han estado presentes el propio Penev, así como el director deportivo del Valencia José Ramón Alexanko y Luis Vicente Mateo, director de la Academia.

Este ha sido el discurso de Luis Vicente Mateo: "Ha sido a contrarreloj pero presentamos a Penev con la máxima ilusión al técnico del filial, al que todos conocéis. Agradecer a Penev la máxima ilusión y actitud por aceptar este proyecto y trasladar desde el club la ilusión que tenemos con él y seguro que cumplirá los objetivos marcados que él ya sabe".



Y así ha sido la rueda de prensa de Lubo Penev.

Hablaba Luisvi de los objetivos ¿Cúal te ha pedido el club?

El objetivo número uno es preparar a los futbolistas para estar preparados para el primer equipo. Vamos a luchar por puntos y ganar el máximo número de partidos pero sin olvidar que la tarea fundamental es subir jugadores a la primera plantilla

¿Cómo surge la posibilidad de entrenar al Mestalla y como la valoras tras le gran año?

Han hecho un gran año y por poco no se ha podido subir. La semana pasada se concretó el asunto y aquí estoy.

¿Qué sentiste cuando te llamaron?

Mucha ilusión, no todos los extranjeros pueden decir que están en casa cuando vuelven a España y estoy muy ilusionado.

¿Tras el gran año, sientes vértigo o presión?

No hay presión. Todavía faltan jugadores, trabajaremos con lo que hay y trabajaremos por cerrar fichajes para completar la plantilla

¿Te lo planteas como un trampolín al primer equipo?

Ahora estoy centrado en el Mestalla. Es mi primer trabajo en España y la gente me va a conocer obviamente, no descarto entrenar algún día en primera

¿Qué cambios has visto desde que te fuiste del club?

Es evidente que el club ha mejorado, los resultados no han acompañado pero esto va a cambiar en breve. Es obligatorio mejorar para un club como el Valencia, siempre hay que mejorar, no puedes quedarte cómo estás, siempre hay que tratar de mejorar.

¿Cuál es su idea de fútbol, ha hablado con Marcelino?

Hablé ayer con él, va a haber contacto continuo y fluido con Marcelino sin ningún tipo de problema y todos los jugadores que se pidan para subir van a hacerlo. Intentaremos adaptarnos cuanto antes al primer equipo.

¿Tratará de jugar como el primer equipo para que se note menos el paso?¿Quiere trabajar con algunos jugadores mayores de 23 años?

Sí, hay que tener unos cuantos veteranos para poder llevar en determinados momentos el peso del equipo. Vamos a conocer primero a los futbolistas para trabajar de la manera adecuada y una vez conozcamos sus virtudes elegiremos como jugar.