Carta de despedida de Sivera al Valencia

Antonio Sivera ya es nuevo jugador del Alavés. El guardameta recala en el conjunto vasco previo pago de unos dos millones de euros, firmando por cuatro temporadas durante las cuales el Valencia podría recuperarlo. Una vez oficial, el guardameta ha querido despedirse del Valencia y los valencianistas con esta carta:

"Despedirse nunca es fácil. Como ya sabéis, hoy arranca una nueva etapa en mi vida profesional pero antes me gustaría dar las GRACIAS. Estos años en el Valencia lo han significado todo para mí. En Paterna, he crecido como futbolista y como persona. Los valores de trabajo, lucha y sacrificio que tanto me han enseñado siempre vendrán conmigo. Con ellos he defendido esta camiseta desde el primer partido y hasta el último en el que, con el filial, rozamos el sueño del ascenso. Gracias a mis compañeros, mis entrenadores y empleados. A todos, sin excepción. Y especialmente a la afición que me ha tratado con un cariño que no puedo describir con palabras.

Un valencianista. Antonio.

Amunt Valencia"