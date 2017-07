Pedro Cortés: "Si Villar ha hecho algo mal, está la justicia, pero siempre seré su amigo"

El expresidente del Valencia CF Pedro Cortés ha salido en defensa de Ángel María Villar, de la persona, por la amistad que les une. Cortés, que también ha sido delegado de la Federación Española y miembro de la directiva, con Villar como presidente, ha asegurado en el programa La Tribu de Radio Marca que cree en la justicia, y reclama un trato de inocente hasta que se demuestre lo contrario para el presidente de la Federación Española de Fútbol, que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción acusados de desviar fondos de los partidos de la selección española para enriquecerse ilícitamente.

"Yo no sé lo que ha pasado, pero soy amigo de Villar y lo seré siempre. Para esas cosas soy un hombre antiguo, fiel. No soy de los que se va cuando las cosas van mal, yo no me muevo. Ocurra lo que ocurra, siempre estaré al lado de Ángel María Villar, se ha portado bien conmigo", ha dicho Cortés.

"¿Si pondría la mano en el fuego por Villar? Yo no pondría la mano en el fuego, me tiraría a una caldera ardiendo. Pero repito, no sé lo que ha pasado y creo en la justicia, será el juez quien tenga que decir lo que tenga que decir. Si ha hecho algo mal está la justicia y si ha hecho algo bien, difícilmente se lo van a reparar. Villar no ha sido juzgado, pero le han linchado".

"Los amigos están para ayudar en los momentos malos, y si ha hecho algo malo apoyarles, no en lo que ha hecho mal si no ayudarles a dejar las cosas claras", ha dicho también el que fue máximo dirigente valencianista.

La operación Soule, que es la que investiga la posible corrupción en la Federación Española de Fútbol ha llegado también a Valencia.