Garay puede ser la llave para los fichajes del Valencia

De gira y sin ´6´, así está el Valencia de Marcelino que parte este jueves a Canadá para jugar los dos próximos amistosos de la pretemporada. Esto significa que cuando comience la Liga, si el Valencia ha fichado a los centrales y el medio defensivo que pide el entrenador, no estarán demasiado rodados porque sólo habrán podido jugar dos encuentros de preparación. Y eso, en el mejor de los casos. No debe descartarse que los refuerzos lleguen a finales de agosto con dos fechas del campeonato ya disputadas, una situación que se dio la temporada pasada con Mangala y Garay, que aterrizaron el último día de mercado.

¿Esto significa que Marcelino está nervioso porque no llegan los refuerzos? No, necesariamente. De hecho, el entrenador valencianista está tranquilo y confía en el trabajo que se está haciendo en el club para competir con los fichajes que ha solicitado. El ex del Villarreal quiere sólo jugadores importantes: Centrales y medios que hayan demostrado su valía para la liga española o, en su defecto, que hayan respondido a la exigencia de una gran liga europea. Un ramillete en el que se encuadran desde hombres a los que conoce perfectamente como los zagueros Iván Marcano o Gabriel, futbolistas con años por delante sin sitio en grandes de Europa que apostaron por ellos a lo grande tras sobresalir en España o Francia, como Kondogbia, Lemina o Zouma, hasta otros de experiencia y solvencia reconocida en torneos como el italiano, por ejemplo, los casos del medio Milan Badelj (Fiorentina) o el central del Milan Paletta.

Sin embargo, Marcelino es perfectamente consciente de que si Peter Lim no cambia de estrategia repentinamente, para que vengan los fichajes que pide primero debe haber alguna venta sonada. El técnico está satisfecho por salidas como las de Enzo, Santos o Alves, pero el adiós de estos jugadores ha dejado muy poco dinero. Ahora en el club se aguarda alguna venta, puede decirse millonaria, que posibilite al Valencia moverse con mayor holgura en el mercado. Cancelo está en el escaparate, Gayà despierta el interés de clubes como la Roma –según publicó el diario romano Il Messaggero–, pero es el argentino Garay al que apuntan todos los caminos más intensamente.

Al respecto, en pocas palabras, si el Valencia vende a Garay, Marcelino no va a montar en cólera. Si se va Garay vendrá otro. No hay problema. Es lo acordado con el técnico. De hecho, los planes de Marcelino son precisamente esos, reforzar el equipo con la venta de Garay, que no la ha pedido él, pero a la que tampoco se opone.

Como informó SUPER, el representante del futbolista, el portugués Jorge Mendes, trajo al Valencia diferentes ofertas del fútbol inglés –entre 23 y 28 millones–, aunque el argentino no estaba muy por labor de dejar València y en caso de irse preferiría hacerlo al fútbol italiano. Sin ir más lejos, Mendes tiene prevista una reunión con la Juventus de Turín, club que busca un central tras la venta del italiano Bonucci por 40 millones de euros al Milan. Bonucci comparte agente con el técnico milanista, Vincenzo Montella.

A su vez, y curiosamente, Alessandro Lucci es también el nuevo representante de uno de los objetivos que más en firme ha tenido el Valencia para el mediocentro, Milan Badelj. Un nombre que propuso la dirección deportiva tras un exhaustivo trabajo de la secretaría técnica al entrenador, que respondió afirmativamente sobre las capacidades del internacional croata. Sin embargo, en la actualidad la opción parece enfriada tras la irrupción de Kondogbia y difícil con los cambios de agente de Badelj. Los rossoneri eran la prioridad para el balcánico meses atrás, pero una falta de definición por parte del Milan tras el cambio de propiedad y la aparición de Vicente Rodríguez fueron convenciendo poco a poco a Badelj para contemplar con muy buenos ojos al Valencia. Ahora en Italia vuelve a hablarse de un interés del Milan, pese al fichaje por 17 ´kilos´ de Biglia, gracias al empuje de Montella. En Alemania el Dortmund tampoco lo pierde de vista.

De vuelta a Garay, con el dinero que podría dejar en la caja, y el hueco que significaría su salida en el Fair Play Financiero (FFP), Marcelino espera armar la plantilla con dos centrales y al menos un mediocentro defensivo. Eso sí, sin olvidarse de un jugador de banda izquierda. Precisamente, en Inglaterra se insiste con la probable salida de otro hombre que por cuestiones salariales agrandaría el margen del FFP, Álvaro Negredo. El Leeds es el último de los equipos ingleses con los que se relaciona al de Vallecas, al que le resta contrato hasta de 2019.

A estas alturas de verano falta liquidez para acometer la remodelación por la que se suspira, pero no alternativas encima de la mesa. Para el centro de la zaga Gaby Paletta se mantiene como una vía económica que cumpliría un rol de segundo o tercer central. Para erigirse en líder de la línea defensiva sobresalen los nombres de Iván Marcano (Oporto) y Gabriel Paulista, brasileño del Arsenal, quien a lo largo del mercado puede quedarse sin un lugar en la defensa de Arsène Wenger. Marcano agrada al míster por su experiencia, perfil zurdo, tan necesario para el equilibrio que se persigue, y el conocimiento de la liga española. El Oporto rechazó a finales de mayo una oferta de cinco millones del Valencia. Marcelino confía ciegamente en sus prestaciones defensivas.



El deseado Kondogbia

Para el mediocampo otro futbolista de su agrado y en el que cree es Geoffrey Kondogbia, a quien también le seduce la idea de recuperarse de la mano del asturiano en el Valencia y olvidar su experiencia en el Inter. Los italianos lo valoran entre 20 y 25 millones y pretenden obligar a una compra, aunque sea con una cesión. Pero el Inter no tienen prisa, lo que obliga a no dejar de lado otras alternativas: Lemina, al que la Juve también valora caro, entre 15 y 20 millones, Medel, al que Mateu descabalgó en ´La Tercera´ de Chile, pese a lo que emana del entorno del jugador, ilusionado con jugar en el Valencia, o Grzegorz Krychowiak, del PSG. L´Équipe informó de la existencia de contactos entre dos clubes por el ex stopper del Sevilla. La publicación añade que el polaco no ve a los de Mestalla como una primera opción, a la espera de propuestas en Inglaterra o España, aunque su situación, en el ostracismo con Emery, no parece demasiado ventajosa. La ficha de Krychowiak, que ronda los cuatro millones de euros, se antoja un escollo de importancia para los blanquinegros.