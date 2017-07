El lugar que Marcelino tiene reservado para Cancelo

El futuro de Joao Cancelo, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2021, es incierto. La necesidad del Valencia CF de hacer caja para afrontar el mercado con un mayor músculo económico y los deseos del futbolista confluyen en una venta como la probabilidad más alta. Sin embargo, si durante el próximo mes y medio las puertas de los grandes de Italia no se abren y desde Inglaterra tampoco se concreta ninguna oferta convincente, el lateral portugués continuará siendo uno de los activos con más cartel de la plantilla.

La participación en la Eurocopa de naciones sub-21 con Portugal retrasó hasta el lunes el regreso de Cancelo a la Ciudad Deportiva de Paterna. El ex de Benfica, al igual que Carlos Soler, Gayà, Nani, Vinícius y Mina, no viajará hoy desde Madrid con el resto del equipo a la gira por tierras norteamericanas. Cancelo apenas ha completado unos pocos entrenamientos al lado de Marcelino, pero ayer el técnico asturiano dejó sobre el campo las primeras pistas de los planes que tiene con el lateral internacional de 23 años. En la intensa sesión de táctica, que concluyó con un partido once contra once, Joao ensayó como extremo derecho.

Marcelino García Toral no es un entrenador de ideas cerradas, incluso, es un apasionado de la polivalencia que pueden ofrecer futbolistas como Cancelo. No obstante, el técnico considera el valor defensivo una prioridad en el contexto de debilidad en el que la pasada temporada el Valencia encajó 65 goles en 38 partidos de Liga. El orden táctico en materia defensiva y el objetivo de dejar el máximo de partidos posible la portería a cero son puntos fundamentales en los que el ex del Villarreal ha incidido en las primeras charlas dentro del vestuario. Por esta razón, y porque ha observado con lupa las evoluciones del jugador tanto con el Valencia como con la selección portuguesa, Marcelino ve como primera alternativa a Joao en el extremo diestro. La forma idónea de explotar el enorme potencial ofensivo del luso mientras pule conceptos defensivos y de posicionamiento.

El plan de Marcelino con Cancelo, siempre y cuando no sea vendido, encaja además con la necesidad que el entrenador detecta en los extremos del equipo, posiciones de las que ya han salido futbolistas que no contaban como Bakkali o Munir, por quien no se ejerció una opción de compra. Nani se trata de un hombre polivalente para desempeñarse tanto en el extremo y como de segundo punta, lo que no impide que el técnico haya solicitado el fichaje de un extremo.

Joao Cancelo, cuya preferencia es jugar como lateral diestro –demarcación en la que está en el mercado, a lo sumo también como carrilero, y en la que compite en la selección de Portugal con Cédric y Semedo–, ensayó en el entrenamiento del martes como extremo derecho en un once en el que Nacho Vidal ocupó el lateral. Durante los ejercicios en los que el equipo proyectaba jugadas de ataque con Simone Zaza como delantero centro y también en el partido Cancelo se movió como extremo por el costado derecho. Marcelino no se cierra en banda ni lo descarta como lateral, pero por ahora ve a Cancelo más aprovechable por delante. Los hombres utilizados por el asturiano en el lateral derecho esta pretemporada son Martín Montoya y Nacho Vidal.

Montoya y vidal, laterales en la derecha

Marcelino seguirá trabajando en Norteamérica con Montoya y el joven Nacho Vidal en el lateral derecho, así fue también en los ensayos del último día antes de viajar en la Ciudad Deportiva, donde Vinícius ya salió al campo.