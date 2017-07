Jaume estrena el ´1´ de Alves frente al Cosmos

A falta de fichajes –tan solo Neto y Maksimovic se han incorporado al equipo con respecto al final de la temporada anterior– quizá la gran novedad en esta gira del equipo por Canadá y los Estados Unidos se anuda en torno a la figura Jaume Domènech. El Gat d´Almenara, uno de los pocos futbolistas de la plantilla que a día de hoy son considerados como imprescindibles para el club por calidad, por identidad y compromiso, hereda el dorsal que ha llevado Diego Alves durante seis temporadas. Esta nocheserá oficial. Jaume lucirá el ´1´esta temporada y lo estrena en Regina frente al New York Cosmos. Su objetivo, después de una temporada en la que apenas ha jugado 7 partidos tras haberse consagrado el año anterior como la auténtica revelación del conjunto de Mestalla llegando a ser nombrado como el mejor portero de la Liga en la primera mitad de campeonato, es volver a ser protagonista y demostrar todo su potencial para relanzar al equipo después de dos temporadas en las que el Valencia no ha estado a la altura de las expectativas que marca la historia, el palmarés, el presupuesto y la afición del club. Jaume ha alternado con Neto la portería en los dos compromisos que el equipo ha jugado hasta la fecha y los dos van a batirse por ser el guardameta titular esta temporada a las órdenes de Marcelino. El partido ante el New York Cosmos será una prueba más para ir cogiendo el tono competitivo y tratar de convencer al técnico.



El futuro de los canteranos

Otro de los puntos calientes de esta gira, mientras el Valencia intenta concretar alguna de las negociaciones que tiene abiertas, es el futuro de los canteranos. Han viajado a Canadá Centelles, Eugeni, Nando, Rafa Mir, Javi Jiménez, Nacho Vidal y Nacho Gil. Algunos de ellos, como es el caso de Nando, Nacho Gil, Javi Jiménez o Nacho Vidal, tienen opciones reales de quedarse en el primer equipo dadas las circunstancias y aunque tienen ofertas para salir el Valencia, a través de Alexanko, tiene sus salidas bloqueadas a día de hoy por dos motivos: uno, su buen rendimiento hace que Marcelino quiera seguir viéndolos; y dos, las dificultades con las que se está encontrando el club a la hora de cerrar fichajes. También es su hora.