Qué es y cómo afecta el Fair Play Financiero a los fichajes del Valencia CF

Marcelino sigue esperando los fichajes que necesita para confeccionar la plantilla de cara a la temporada 17/18 ya que, hasta la fecha, sólo cuenta con las incorporaciones de Maksimovic (libre) y Neto.

¿Cómo se calcula el Fair Play Financiero (FPF)?

El coste por jugador se calcula aproximadamente dividiendo el dinero que paga un club por su fichaje entre los años que firma (amortización) y a ello hay que sumarle su ficha.

¿Qué jugadores cuestan más al club?

Futbolistas como Negredo, Garay, Enzo, Zaza, Rodrigo, Abdennour o Nani se encontraban entre los 8 y los 13 millones de gasto cada uno.

¿Sale rentable al Valencia la salida de los jugadores más caros?

Depende. De cara a la masa salarial está claro que sí, pero el club podría perder dinero con la operación. La salida de Enzo, quien prácticamente no ha dejado dinero en el club, ha liberado en cualquier caso una importante carga de masa salarial.

Santos o Ryan han liberado un coste al club cercano a los tres kilos cada uno, aunque en el caso del australiano además ha servido para introducir dinero en la caja para fichar a su sustituto. Alves, sin amortización alguna, libera exclusivamente sus tres millones de ficha.

Al igual que los jugadores salidos de la cantera o llegados gratis, los que llevan muchos años en el club ya han sido amortizados del todo, por lo que su coste es exclusivamente su ficha.

¿Y cuánto se puede gastar en fichajes?

La capacidad de abonar traspasos depende en mayor medida de las ganas de Peter Lim de poner más o menos dinero y la fórmula empleada para ello. No es lo mismo una cesión, que una cesión con compra obligatoria al término de la campaña (Simone Zaza), que un traspaso. ¿Por qué? En caso de cesión, no se produce una amortización de fichaje y sólo hay que costear la nómina del jugador, que no siempre es abonada al 100% por un mismo club, como sucedió con Mangala (el Manchester City pagó parte de su ficha esta temporada); si se trata de cesión con 'opción de compra obligatoria', los gastos corren a cargo del mismo club, pero retrasando el pago del fichaje; y en caso de traspaso, habrá que calcular lo abonado por el club entre los años de contrato (amortización) y sumarle la ficha anual.