La gira valencianista en la que todo sale al revés

Un tuit que lleva a la confusión porque parece anunciar a Dani Parejo como nuevo capitán el día en que hace el saque de honor en un partido de béisbol, un futbolista en el hotel de Canadá por una gastroenterocolitis mientras el equipo viaja rumbo a los Estados Unidos, otro futbolista que ha de regresar a Valencia porque las autoridades no le han concedido el visado y lo acompañan dos jugadores más que se han lesionado y regresan para recuperarse en la Ciudad Deportiva. Y todo ello rematado por un partido disputado en un campo de fútbol de césped artificial pintado con rayas de fútbol canadiense y una derrota que de postre, ha hecho que afloren los nervios entre algún sector del valencianismo después de dos partidos de sensaciones positivas.

Definitivamente, al Valencia parece haberle mirado un tuerto, por más que hay cosas que pueden hacerse mejor o peor, en la gira en la que todo sale al revés. De entrada la este ´tour´ por Canadá y los Estados Unidos no terminó de gustarle a Marcelino, pero ya estaba contratada y firmada cuando él llegó al club de Mestalla y no quedaba otra que aceptarla por más que no encajara de ninguna manera en su plan para preparar física y tácticamente al equipo para el inicio de la competición. Supone un trastorno en su planning. Lo hizo Damià Vidagany, entonces director de marketing del club. El asturiano aceptó porque es la tónica, es decir, muchos son los equipos españoles jugando partidos amistoso a miles de kilómetros de distancia, y porque no tenía más opción.

Al respecto, las palabras que el propio Marcelino pronunciaba en la universidad de Regina, antes del encuentro, tienen otra dimensión tras conocer el resultado del partido y sobre todo, constatar que a sus futbolistas les pesaban demasiado las piernas, fruto de la carga de trabajo y del largo viaje hasta el centro de Canadá. «En esta fase de la pretemporada vamos a intentar trabajar para mejorar, cierto es que ahora vienen estos patidos, que es un proceso un poco diferente en el que tenemos que intentar no parar la mejora pero a la vez buscar otras soluciones», expresó el entrenador.

Y el resto, en Paterna

Marcelino tan solo dispone hoy de 18 futbolistas –y entre ellos Jaume Domènech, muy tocado después de pasar las últimas 48 horas con fiebre debido a una gastroenterocolitis– mientras que una parte de la plantilla, con jugadores importantes como Nani, Gayà, Cancelo o Soler, entrena en Paterna con la otra mitad del cuerpo técnico, que no ha viajado. A los jugadores tampoco les ha hecho especialmente gracia tener que llevar a cabo este viaje, abonado más a temas de promoción que puramente deportivos. «Ha sido el peor viaje de mi vida», decía un futbolista en privado a sus compañeros al llegar a Regina tras 36 horas de viaje entre trenes y aviones.

El primero de los vuelos, incluso, tuvo que ser desviado porque en Toronto, ciudad de destino prevista en el plan de viaje, había fuertes tormentas y la expedición aterrizó en London. El césped artificial castigó a los futbolistas en el partido ante el Cosmos y ni siquiera el balón estuvo a la altura. El club se refirió a Parejo como capitán del equipo en un tuit y posteriormente aclaró que no hay nada oficial al respecto de los capitanes y que Parejo ha sido elegido como representante para el acto social previo a un partido de béisbol porque es el más longevo en la plantilla pero que "no implica nada de cara al futuro".