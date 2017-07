Parejo: "Lo importante es llegar bien a la Liga"

La derrota en Canadá ante el flojo New York Cosmos y sobre todo, la pobre imagen ofrecida tiene una explicación física. Eso aseguran sus protagonistas, los jugadores del Valencia, que le quitan importancia porque no era más que un amistoso de pretemporada. Eso sí, entre los aficionados no ha gustado el juego del equipo sobre todo por la esperanzadora imagen ofrecida en los dos primeros encuentros disputados en Europa.



Dani Parejo ha sido quien ha dado la cara para hablar del partido y quien pone el acento en que lo importante es que el equipo esté en condiciones para cuando comience la Liga en Mestalla ante la UD Las Palmas: «El otro día fue la primera derrota pero no tiene importancia, ahora hay que acumular trabajo, hay que crecer, y hay que asimilar lo que el entrenador quiere».



No es que el jugador madrileño lo utilice como excusa, fundamentalmente porque no hay nada que excusar ya que nada se ha perdido porque todavía estamos en el mes de julio, pero Parejo sí da una posible explicación al mal encuentro realizado por los futbolistas de Marcelino: «Es verdad que teníamos poco tiempo de preparación y que venimos cansados del viaje y a ello se suman las horas de diferencia horaria, pero al final lo que cuenta es acumular trabajo y estar bien para cuando empiece la Liga ante la UD Las Palmas, y ganar ese partido que es lo principal».



Parejo es una de las piezas fundamentales para Marcelino. Tal y como informaba este diario, salvo que hay una oferta interesante y jugosa desde el punto de vista económico, la intención del entrenador asturiano es que siga porque lo considera vital en lo futbolístico. Parejo parece destinado a ser el ocho del equipo ya que a Marcelino le gusta jugar con doble pivote, uno defensivo y otro que canalice el juego. De momento, centrocampista de corte defensivo no hay ninguno en la plantilla. Se trabaja para fichar uno lo antes posible pero primero tiene que haber una venta.



El jugador del Valencia CF ha sido el gran protagonista del partido de la Liga Profesional de beisbol entre los Cincinnati Reds y los Miami Marlins.









En los prolegómenos del encuentro el capitán valencianista, Dani Parejo, ha realizado el saque de honor, con un lanzamiento al destacado jugador local, Bronson Arroyo. El Club, representado por el presidente, Anil Murthy, y los Cincinnati Reds por su senior vice president, Karen Forgus, realizaron un intercambio de presentes antes del comienzo del encuentro.