Mariano Konyk ficha por el Sevilla

Cosas que pasan. Mariano Konyk no renovó su contrato con el Valencia tras no sentirse valorado por la entidad de Mestalla por haber apurado demasiado los tiempos a la hora de ofrecerle un nuevo contrato. Entonces llamó a su puerta el Barça con la intención de alistarle en el filial y él aceptó un contrato por tres años. Hasta ahí todo normal, pero al parecer los azulgrana tenían otros planes.

Según publica 'Mundo Deportivo', el club catalán le quiso incorporar al Barça C (de reciente creación) al no ser citado por Gerard López para realizar la pretemporada con el cuadro de LaLiga 1|2|3 o bien cederlo a otro equipo, algo que no ha aceptado el joven defensa, rompiendo el acuerdo entre ambas partes. Ahora, el ucraniano-argentino de 19 años deberá buscar un nuevo destino que acepte sus condiciones. Según el diario 'Sport', ese club iba a ser el Real Madrid, pero según ha podido saber SUPER, su equipo será el Sevilla Atlético.