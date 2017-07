¿Qué piensa Marcelino de la gira del Valencia por América?

El entrenador del Valencia CF explicaba al final del partido ante el FC Cincinnati que la valoración de lo que se ha visto en el terreno de juego en estos dos partidos es complicada debido a las circunstancias de esta gira por Norteamérica, un viaje que ha influido a su manera de entender en la dinámica de trabajo en pretemporada.

"Para nosotros era muy difícil venir aquí, en el contexto general venimos, hacemos un viaje prácticamente de un día, no llega a 48 horas y jugamos un partido en un campo que no es apto o que no estaba muy acorde para jugar un partido de fútbol. Había riesgo de lesiones, habíamos tenido ya dos y en el partido tuvimos otra de Lato. Se dan una serie de circunstancias que no eran favorables y por eso la valoración en cuanto al juego de estos partidos es complicada", comenta Marcelino.

Por fortuna, esto ha acabado y lo que queda del equipo en EEUU regresa: "Ahora volveremos a España, intentaremos recuperarnos del jet lag, recuperar a los jugadores desde el punto de vista físico, porque cambiar la superficie y no entrenar prácticamente en cinco o seis días... pues bueno, lo tenemos que asumir, volver a trabajar y a partir de ahí reengancharnos a lo que estábamos haciendo".

Insiste el asturiano en que "vamos a intentar trabajar fuerte, duro, para volver a llevar al Valencia CF a donde ha estado la mayoría de su tiempo", en el terreno de juego y también en el mercado. Ante la falta de fichajes a estas alturas su argumento es que "sabíamos lo que queríamos y lo que nos iba a costar, llegar a los futbolistas que pretendemos porque creemos que nos van a dar un salto de calidad requiere tiempo, requiere un poco de suerte y muchísimo trabajo. A ver si la suma de todo ello propicia como dije el día de mi presentación que el 31 de agosto tengamos una plantilla lo más cercana a lo que pretendíamos".

Insiste el técnico en que el objetivo del club es hacer un cambio profundo en la plantilla: "Si miramos el resto de equipos ocurre lo mismo que en el Valencia, sobre todo cuando hay que hacer una reestructuración muy amplia como aquí habíamos comentado. Son muchas salidas, son bastantes entradas y todo eso lleva un tiempo. En ese sentido estaba bastante tranquilo y lo sigo estando, dije un día que si llegaba el 23 de agosto y estuvieramos como ahora sí estaría preocupado, creo que esa circunstancia no se va a dar y por lo tanto a medida que pasen las fechas iremos cerrando contrataciones y a la vez cerrando la plantilla".