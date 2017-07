La broma del actor Nacho Vidal con un jugador del Valencia

"Que noooo, que no soy yo! Yo no juego en el Valencia CF. Joder, ni siquiera me gusta el fútbol? Mis respetos" ha dicho Nacho Vidal en las redes sociales. Y a tenor por sus palabras, parece claro que no es Nacho Vidal el jugador del Valencia CF.

Son palabras de otro Nacho Vidal mucho más conocido y famoso que el lateral derecho de la cantera del Valencia que este verano trata de convencer a Marcelino de que tiene sitio en el primer equipo. En definitiva, son palabras de Nacho Vidal, el actor porno, que bromea con las, a su entender, demasiadas veces que lo confunden con el jugador de fútbol.

Nacho Vidal nació en Barcelona pero vivió su infancia en la localidad valenciana de Enguera, en la comarca de La Canal de Navarrés, de donde es su padre.