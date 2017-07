Mata deja boquiabertos a sus compañeros tocando el piano

Que Juan Mata es un futbolista diferente no es novedad. El ex jugador del Valencia CF no pasa desapercibido por su buen hacer sobre el terreno de juego y por sus buenas maneras fuera de él. Siempre atento y súmamente educado, la última genialidad del actual futbolista del Manchester United ha sido al piano.

Ni corto ni perezoso, al ver un piano en el hotel donde se encontraba concentrado el Manchester United, Mata se sentó y dedicó una pequeña canción a los presentes, que la agradecieron con sonrisas y aplausos. Visto el vídeo parece claro que hizo bien al elegir antes la carrera de futbolista que la de pianista, pero ello no le impidió bromear en las redes sociales: "Lo siento, no hay entradas disponibles para mi World Tour 2017". Sin duda, un futbolista de otra pasta.