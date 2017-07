Cancelo no sale del Valencia CF por menos de 25 millones

El Valencia CF no aceptará ofertas de un valor inferior a los 25 millones de euros por João Cancelo ni está pensando en venderlo si no es por una oferta de esa magnitud. Ese es el discurso que este viernes emanaba desde la cúpula de la entidad de Mestalla. A pesar de las dificultades económicas existentes para abordar el mercado de fichajes –lo que obligaría a realizar por lo menos una venta sonada– y de que el futbolista ha estado preparado para un cambio de aires, desde el Valencia se transmite que el lateral portugués de 23 años forma parte del grupo de jugadores importantes que tienen la responsabilidad de devolver al equipo entre los mejores de la liga española. ¿Estrategia?

El plan de Peter Lim, según los ejecutivos en el club, es que la regeneración de la plantilla se lleve a cabo no sólo en este mercado de verano, sino que se prorrogue durante dos años. Entre las previsiones del Valencia, según la versión oficial, está la de revalorizar un activo como Cancelo la próxima campaña. El ex del Benfica es joven y, pese a que su pasada temporada, como la de la mayoría de compañeros, no fue buena, Jorge Mendes maneja el interés por el jugador luso de importantes clubes en Europa. Sin embargo, el Valencia transmite que si las ofertas no se acercan a los 30 millones, sería mejor que el crecimiento del jugador continuase en Mestalla y apostar ante la necesidad por otra venta.

João Cancelo, por su parte, ha visto de buen grado salir del Valencia CF rumbo a un grande de otra de las grandes competiciones europeas. Al jugador no le convence lo de alternar entre las posiciones de lateral y extremo, ya que se considera un lateral puro, un carrilero clásico de características ofensivas. Esa es su posición favorita, por la que está en la cartera de clubes como Juventus e Inter en Italia y en otros de Inglaterra y Francia. Pero, sobre todo, esa es la demarcación desde la que João cree que cuenta con muchas más opciones de hacerse un hueco en la selección de Portugal que juegue la próxima Copa del mundo 2018 que se celebrará en Rusia.

Por las preferencias del futbolistas, y a causa de los vaivenes del mercado, se antoja prematuro descartar completamente la salida del portugués a más de un mes para el cierre del periodo de transferencias. Más aún cuando en Italia la Juventus y el Inter tienen capacidad para pujar por Cancelo. Los dos equipos buscan lateral derecho y mantienen buenas relaciones tanto con el Valencia, en el caso de la vecchia signora, como con el agente del futbolista, el Inter.

El nombre del lateral internacional, como los de Abdennour y Garay, está encima de la mesa en las conversaciones que Valencia e Inter están teniendo por Jeison Murillo y Kondogbia. Por otra parte, la Juve continúa sin olvidarse de un Cancelo al que sigue desde hace más de un año. ´Il Corriere dello Sport´ refiere una próxima oferta de los juventinos por el portugués si el suizo Lichtsteiner, que finaliza contrato en 2018, acepta salir de la Juve hacia cualquiera de sus pretendientes: Niza y Wolfsburgo. El diario cifró la propuesta que podría plantear la entidad de Turín en 17 millones más Mario Lemina. ¿Se acercaría esto a lo que el Valencia sí escucharía? ¿Cuál es el valor del mediocentro Lemina? La Juve filtra que quiere 20 millones por él, pero lo cierto es que costó cerca de diez en el verano de 2015.

La realidad más palpable, a día de hoy, es que el mercado de laterales ya ha explosionado y muchas puertas se han cerrado ya para el Valencia. Marcelino García Toral cuenta con él y acepta el reto de revalorizar a un futbolista con enorme proyección en ataque, aunque con mejoras por pulir en la faceta defensiva. La pasada semana SUPER desveló como en los primeros ensayos en los que tuvo a Cancelo en el césped Marcelino apostó por él como extremo. La preferencia de jugar en el lateral de João, a priori, choca con la de un técnico que necesita también la verticalidad que el luso puede darle más arriba.

El Valencia ha cambiado el discurso con Cancelo, al que ya empieza a revalorizar con su mensaje. Quizá, Marcelino pueda cambiar también su boceto inicial con Cancelo y mejorar la versión defensiva de un lateral polivalente.