Curro Torres quiere fichar a Eugeni

Curro Torres, exjugador del Valencia, actual entrenador del Lorca de segunda división y exentrenador del Valencia Mestalla, quiere pescar en la ciudad deportiva de Paterna. Según ha podido saber este diario, el técnico del conjunto murciano ha mostrado interés en fichar al centrocampista Eugeni, que está haciendo la pretemporada con el primer equipo.

Curro conoce perfectamente a Eugeni, no en vano la temporada pasada fue uno de los pilares del Mestalla que él entrenó y que tan cerca estuvo de lograr el ascenso a segunda división. De momento no está claro qué pasará con Eugeni porque juega de centrocampista por delante de la defensa y esa es una posición en la que Marcelino no tiene muchos efectivos. Eso sí, dado el grado de confianza demostrado por el técnico en este futbolista la temporada pasada, parece evidente que si se hace la operación, Eugeni tendrá la oportunidad de jugar muchos partidos en segunda división, y esta es una circunstancia que el club de Mestalla debe valorar, porque sería un paso adelante en el crecimiento del futbolista, que tiene en estos momentos 23 años.

Pero Eugeni no es el único futbolista del Valencia en el que se ha interesado Curro, otros como Nacho Gil, Nacho Vidal, Nando y Sito también están en la agenda del Lorca si bien, se trata de futbolistas que en estos momentos parecen tener otros destinos. Sin ir más lejos Sito puede recalar en el Zaragoza, y los otros tres, Nacho Gil, Nacho Vidal y Nando, están entrenando a las órdenes de Marcelino y estos días se juegan la posibilidad de convencerlo y quedarse en el primer equipo esta temporada. Y eso, lógicamente, son palabras mayores.