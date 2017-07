Marcelino da la lista para medirse al AFC Bournemouth

Después de completar una última sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna, la primera plantilla del Valencia CF viaja este mediodía a Inglaterra para afrontar un nuevo amistoso de pretemporada. No viajan por lesión Lato, Garay y Nani, mientras que Rafa Mir no lo hace por decisión técnica y Rober Ibáñez para no precipitar su reaparición tras su grave lesión.

Los jugadores que integran la expedición son los siguientes:

Jaume, Joao Cancelo, Vezo, Eugeni, Maksimovic, Nando, Medrán, Zaza, Parejo, Negredo, Neto, Gayà, Orellana, Carlos Soler, Rodrigo, Montoya, Santi Mina, Abdennour, Javi Jiménez, Nacho Vidal, Nacho Gil y Alex Centelles.

La expedición valencianista partirá a las 15:00 h desde del aeropuerto de Manises, y disputará el domingo 30 de juliol a las 15:00 h (16:00 h peninsular) el encuentro amistoso contra el AFC Bournemouth al Vitality Stadium.